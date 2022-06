Talina Fernández niega crisis económica; pone en venta lujosa casa por la violencia en México

Talina Fernández es una de las conductoras favoritas de la televisión, sin embargo, la polémica también ha sido parte de su larga trayectoria y esta vez los rumores apuntan a una crisis económica por la que habría puesto en venta una lujosa casa, algo sobre lo que no dudó en hablar.

Recientemente se dio a conocer la salida de Talina Fernández del programa “Sale el sol”, lo que la habría llevado a una severa crisis económica que la orilló a vender su lujosa casa ubicada en Tequesquitengo, Morelos, pese a que no quería pues le recordaba a su hija, la fallecida actriz Mariana Levy.

En entrevista para TVNotas, Patricio Levy señaló que la conductora se encuentra muy triste luego su salida del matutino y ha rogado para que le den un nuevo trabajo, pues asegura que atraviesa por una difícil situación económica.

Debido a esta crisis Fernández estaría vendiendo por más de 3 millones de pesos su propiedad en Morelos, una casa que adquirió hace más 30 años y que amplió con el propósito de que sus hijos y nietos pudieran reunirse.

Aunque en un comienzo se trataba de una casa pequeña, Talina Fernández la hizo más grande y ahora cuenta con nueve cuartos, nueve baños, terrazas y un jardín con alberca.

Talina Fernández niega crisis económica

La "Dama del buen decir" rompió el silencio y negó que atraviese una crisis económica, aunque señaló que sí puso a la venta su lujosa casa en Morelos pero no para poder pagar deudas. Indicó que el motivo de su decisión es la inseguridad que se vive en la entidad.

“Es mi deber informarte que los balazos pasan…”, dijo Fernández en entrevista para “Ventaneando” sobre lo que sucede cerca de su casa en Tequesquitengo y esto la habría llevado a tomar la decisión de ponerla en venta.

“Es muy agradable, pero un lugar tan violento, no hay vigilancia, te piden uso de piso, uso de suelo. Pati, yo ya no estoy en edad de vivir en la zozobra. El balazo que a mí me de me va a dar en mi recamara”, detalló la conductora.

