Pedrito Sola revela que su primer novio lo "trató muy mal"; él apenas era un niño

Pedrito Sola volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, luego de conceder una entrevista al canal de YouTube "Escándala", en donde reveló a qué edad tuvo su primer novio, quien además, aseguró, lo "trató muy mal". Además, habló sobre su vida personal, profesional y compartió su opinión respecto a diferentes temas de actualidad.

El famoso conductor de "Ventaneando" se ha convertido en un ícono y referente no solo de la televisión mexicana, y de la fuente de espectáculos, sino también ha pasado a formar parte de las figuras más distintivas de la comunidad LGBT+, debido al cariño que muchos televidentes sienten hacia el conductor.

En esta ocasión, cuestionado por el conductor Quique Galeano, Pedrito Sola se abrió de corazón para confesar detalles desconocidos acerca de su vida personal y amorosa, fue así como explicó en qué etapa de su vida tuvo su primer novio y cómo lo marcaría esta experiencia.

"Me trató muy mal": Pedrito Sola sobre su primer novio

El conductor de "Escándala", Quique Galeano, le preguntó a Pedrito Sola durante un segmento de la entrevista a qué edad tuvo su primer novio, a lo que el conductor respondió: "En la universidad, pero me trató muy mal", momento en el que Galeano le cuestionó: ¿Cómo se conocieron?

"Yo por eso tuve que ir al psiquiatra, porque yo me enamoraba de mis compañeros del salón que no eran como yo (heterosexuales). Pero afortunadamente nunca tuve una mala respuesta de parte de ellos", declaró Pedrito Sola. El popular presentador atrajo los reflectores de la prensa la semana pasada, luego que se diera a conocer que el pasado 3 de junio había sido hospitalizado de emergencia.

Esto generó una gran preocupación entre sus fans y también provocó especulaciones en torno a su salud. No obstante, Pati Chapoy aclaró ese mismo día, durante la emisión de "Ventaneando", que la hospitalización de su colega fue un evento programado, ya que debía ser sometido a una operación de su ojo izquierdo para corregir una catarata.

Una vez que Pedrito fue dado de alta, realizó una videollamada en donde explicó por qué tuvo que ser hospitalizado. "Me fui al hospital desde las 7:30 am para que me hicieran la operación de la catarata. Ahorita no veo bien, veo como mucha luz, ya ves que te dilatan la pupila", declaró el conductor.

Además, Pedrito Sola declaró que el médico que lo atiende le diagnosticó principios de glaucoma; "Resulta que también tengo un poco de glaucoma, me estaba empezando, pero el doctor me dijo que ya no soy candidato para ese nuevo lente. Hay que evitar que la presión ocular se eleve porque empiezas a perder la visión periférica y empiezas a tener visión de túnel", destacó.

Por este motivo el popular presentador deberá someterse a una segunda operación en sus ojos, la cual está programada para realizarse esta semana. Durante el enlace Pedrito lució de muy buen ánimo e incluso, fiel a su estilo, bromeó con sus compañeros de "Ventaneando".

