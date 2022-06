¿Qué le pasó a Pedro Sola? El conductor revela que está enfermo y podría quedarse ciego

Pati Chapoy dio a conocer a través de sus redes sociales que Pedro Sola fue hospitalizado este 3 de junio. El mensaje iba a acompañado de una fotografía de Pedrito en una cama de hospital y con un parche en el ojo. Inmediatamente se desataron las especulaciones sobre su estado de salud.

Pedro Sola fue hospitalizado este viernes 2 de junio

Usuarios de redes sociales atribuyeron su hospitalización al coraje que hizo Pedro por la aparición del "Escorpión Dorado" en Ventaneando este jueves, suceso que no fue del agrado del simpático conductor, pues anteriormente ya había expresado que no le gusta el contenido y que no le cae bien el autoproclamado "Dios del Internet".

Hospitalizan de emergencia a Pedro Sola, conductor de Ventaneando; este es su estado de salud

El "Escorpión Dorado" no perdió la oportunidad de jugarle algunas bromas a Pedrito Sola a sabiendas que el conductor no lo tomaría nada bien. Las reacciones del conductor fueron tendencia en redes sociales este 2 de junio, pues su incomodidad ante el personaje de internet era notoria. Rumores indicaban que le habrían llamado la atención a Sola.

"No vamos a hablar de mayonesas": así fue el tenso encuentro entre Pedro Sola y Escorpión Dorado en "Ventaneando"

Sin embargo, Pati Chapoy aclaró en la emisión de Ventaneando de este viernes 3 de junio, que la hospitalización de Pedrito fue un evento programado, pues debía ser sometido a la operación de su ojo izquierdo para corregir una catarata.

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Sola?

A través de una videollamada, el conductor detalló que fue al hospital para someterse a una operación de cataratas.

"Me fui al hospital desde las 7:30 am para que me hicieran la operación de la catarata. Ahorita no veo bien, veo como mucha luz, ya ves que te dilatan la pupila".

El conductor agregó que el médico que lo atiende le diagnosticó principios de glaucoma, por lo que deberá tener más cuidados. Pedro será sometido a una segunda operación de los ojos la próxima semana, sin embargo, se mostró de buen ánimo y bromeó con sus compañeros de Ventaneando, muy a su estilo.

"Resulta que también tengo un poco de glaucoma, me estaba empezando, pero el doctor me dijo que ya no soy candidato para ese nuevo lente. Hay que evitar que la presión ocular se eleve porque empiezas a perder la visión periférica y empiezas a tener visión de túnel".

¿Qué es el glaucoma, la enfermedad que padece Pedrito Sola?

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, el glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico y se produce cuando se acumula fluido en la parte del ojo, lo que ocasiona un aumento de presión que resulta en daño al nervio.

El glaucoma puede provocar visión borrosa, dolor intenso en el ojo, dolor de cabeza y mareos. Este padecimiento es crónico y no se puede curar, aunque se puede tratar para evitar el deterioro de la vista.