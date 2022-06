"Si te veo en la calle ni te voy a saludar": el "Escorpión Dorado" expone a Pedrito Sola tras incómodo momento en Ventaneando

Hace algunos días, la visita de “El Escorpión Dorado” al foro de Ventaneando se hizo viral y causó mucha polémica debido a que el irreverente personaje causó la molestia e incomodidad de Pedrito Sola uno de los conductores más queridos de dicha emisión.

La molestia de Sola fue evidente, sin embargo, esto no fue actuado pues muchos pensaron que la actitud del conductor era solo para darle más picardía a la participación de “El Escorpión Dorado”, pues no es así pues el odio al personaje va más allá del detrás de cámaras y esto lo confirmó Alex Montiel quien se encuentra debajo de la máscara del también autollamado “Dios del internet”.

Pedro Sola amenazó con no dirigirle la palabra

Fue a través de su canal de youtube conocido como “La lata” en donde el periodista e influencer Alex Montiel habló a detalle de todo lo que ocurrió durante la participación de “El Escorpión Dorado” en Ventaneando pues asegura que desde que llegó la actitud de Pedro Sola fue muy distante.

Y es que el influencer mostró en su video un momento cuando se iba a acercar a saluda a Sola y éste le dice: “Quiero decirte que no me caes bien para empezar, tu personaje no me cae bien, tu como persona me caes perfecto, el personaje me caga”.

Sin embargo, y luego de todo lo que ocurrió durante el programa el cual vieron miles de personas y notaron el comportamiento de Pedro Sola para con el invitado del programa en donde trabaja desde hace muchos años, las groserías siguieron detrás de cámaras.

Y es que inmediatamente que mandaron a corte los conductores y personas de la producción se acercaron a “El Escorpión Dorado” para tomarse una foto con este personaje pero Pedro Sola no quiso estar a lado de éste y se lo hizo saber, situación que puso incómodo a Alex Montiel.

Luego de tomarse las fotografías, Alex Montiel se quitó la máscara de “Escorpión Dorado” y se acercó a cada uno de los presentadores del programa de espectáculos para despedirse, y cuando se iba a acercar a Pedro Sola, éste no lo dejó y le hizo la siguiente advertencia:

“Voy con Pedrito y a penas le iba a decir algo, le iba a decir “Pedrito…” y él: “No, no, no, no no quiero hablar contigo”, estoy tratando de no poner palabras en la boca de Pedro por que no me gusta levantar ningún falso, pero me dijo: “No quiero hablar contigo y si nos vemos en la calle ni te voy a saludar”, algo así” compartió Alex Montiel en su video para La Lata

Tras revelar esta situación, Montiel asegura que salió del foro de “Ventaneando” con el corazón roto y asegura que no pasa nada y no tiene ningún rencor hacia Pedro Sola.

Sin embargo, Montiel cuenta que observó a Pati Chapoy y a Daniel Bisogno muy extrañados por el comportamiento de Pedro Sola hacia con “El Escorpión Dorado”.

