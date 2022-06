Christian Nodal habla sin tapujos sobre los mensajes que publicó de Belinda y le envía fuerte mensaje a su ex

Luego de su fuerte pelea con J. Balvin por medio de redes sociales, Christian Nodal reveló que habló con el colombiano y solucionaron sus problemas y pidió tener más conciencia y empatía con lo que se comparte a través de estas plataformas; además por primera vez el cantante de regional mexicano habla de su exnovia Belinda abiertamente.

Antes de dar su exitoso concierto en Morelia, Nodal habló sobre su relación con Belinda, la publicación de un chat que hizo hace algunas semanas y sobre todo que envió un mensaje para su ex prometida.

Fue en exclusiva para las cámaras de Ventaneando que Christian Nodal abrió su corazón y habló sobre lo que ha vivido con Belinda desde que terminó su relación amorosa con la rubia, pues asegura que ha sido víctima de campañas negras en su contra por parte de la gente que trabaja con ella.

“Cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas, yo puedo no salir a dar entrevistas o no decir nada y estar haciendo cosas para joder la carrera o a esa persona, ¿me entiendes?, ¿cómo? Con campañas negras…mi coraje es que la gente no entiende que yo expongo por que yo soy real y voy directo, el hecho que otras personas se vayan por las ramas no quita que vaya haciendo daño”, dijo Nodal para ventaneando

Por otra parte Nodal fue cuestionado sobre sí le enviaría un mensaje a su ex prometida y él aseguró que no pues ya se cruzó una línea y aseguró que todo lo malo que ha hecho lo ha pagado muy caro.

“Nada, yo quisiera seguir los rumbos ¿me entiendes?, es que ya no se puede, ya no se puede por que ya se cruzó una línea, una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien hay que ser conscientes del poder que hay en las redes, porque yo cada que la he regado yo la he tenido que pagar cara ¿me entiendes? Y no ha sido nada fácil” comentó Christian Nodal