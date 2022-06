MasterChef Junior México: ¿Qué cocinerito saldrá CAMPEÓN este domingo 5 de junio?

Este domingo 5 de junio se transmitirá el capítulo número 15 de MasterChef Junior México, el cual corresponderá a la final del famoso reality show culinario de TV Azteca donde conoceremos al o a la participante que se corone como campeón, por lo que en esta ocasión te diremos qué es lo que dicen los spoilers sobre el cocinerito que será el vencedor en “La cocina más famosa de México”.

La actual temporada de MasterChef Junior México no sufrió a causa de las filtraciones de información, tal como pasó en entregas anteriores y hasta en otros reality shows de la televisora del Ajusco. Sin embargo, para la final diversas páginas de spoilers y otras más especializadas en el famoso programa aseguraron saber quién era el campeón, no obstante, dichas teorías no coincidieron entre sí, aunque hay dos nombres que fueron recurrentes en estos spoilers.

Algunas de estas filtraciones de información apuntan a que Nati será la campeona, incluso, en algunas páginas señalan que su triunfo será arrollador ya que alcanzaría su máximo nivel en la recta final de la competencia, en la cual, fue una de las participantes más regulares. Dicha noticia fue del agrado de la mayoría de los seguidores del programa, quienes recalcan en cada edición lo talentosa que es la menor en la cocina.

Por otra parte, más que un spoiler, comenzaron a surgir diferentes teorías que aseguran que Esaú será el campeón pues en el último programa de “Venga la noche”, donde estuvo participando parte del elenco de “MasterChef Junior” algunos de los conductores felicitaron al cocinerito originario de Nuevo León.

Esta noticia dividió opiniones entre los seguidores del programa ya que, aunque no es mal cocinero, muchos consideran que Esaú no debió haber llegado hasta estas instancias de la competencia. Todavía no hay nada confirmado, por lo que solo queda esperar a la emisión de este domingo 5 de junio para descubrir al campeón.

¿Qué pasará en la final de MasterChef Junior México?

La final de MasterChef Junior México promete estar llena de emociones desde el inicio debido a que Sofi y Carlos se tendrán que medir en un intenso duelo para definir quién será el cuarto finalista que acompañe a Nati, Esaú y Xavi en el reto final.

Posteriormente, todos los participantes que se quedaron en el camino volverán a “La cocina más famosa de México” para apoyar a sus ex compañeritos, además, los finalistas también estarán acompañados por algunos de sus familiares, lo cual, puede beneficiarlos o perjudicarlos ya que podrían sentirse presionados.

Por otra parte, en los avances difundidos por la producción de MasterChef Junior México se puede ver que la competencia será sumamente reñida y que todos los cocineritos tendrán que emplearse a fondo para tratar de quedarse con el triunfo, no obstante, la presión será clave ya que los hará cometer algunas equivocaciones que podrían tener consecuencias fatales.

SIGUE LEYENDO:

MasterChef Celebrity México: Esto es TODO lo que se sabe de la nueva temporada del famoso reality

MasterChef Celebrity: Tras su salida de "Sale el Sol", querida conductora se integraría a la segunda temporada