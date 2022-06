Fernando del Solar fue el protagonista del VIDEO de una polémica canción de Ricardo Arjona; era muy joven

La vida de Fernando del Solar fue una canción, así como lo decía el popular programa en el que participó por un gran lapso, el actor de quien recientemente se anunció su fallecimiento a los 49 años, actuó en un video musical de Ricardo Arjona.

No porque la canción tuviera algo que ver con su historia, sino porque fue modelo de esa producción, Fernando del Solar hizo suyo el tema “Tu reputación” del interprete guatemalteco.

En las grabaciones que están disponibles en YouTube luce muy diferente a las imágenes con la que será recordado por la audiencia mexicana de la que se ganó el cariño por sus colaboraciones en programas de revista, telenovelas y algunos eventos especiales.

El tema es una de las piezas más populares del cantautor, “Tu reputación” fue la lanzada en 1996 y forma parte del disco de estudio “Si el norte fuera sur”, una de las producciones más importantes de Arjona. Dicha melodía levantó un poco de polémica por la letra ya que se refiere a una mujer de forma peyorativa.

Tu reputación

Son las primeras seis letras de esa palabra

Llevarte a la cama era más fácil que respirar

Tu teléfono es de total dominio popular

Y tu colchón tiene más huellas

Que una playa en pleno verano

Has hecho el amor más veces que mi abuela

Y aún no acabas ni la escuela

Y aún sabiendo que no eres el mejor partido

Dime quién puede contra Cupido