"Es mi decisión, es mi voluntad y déjenme volar": Fernando del Solar ya había firmado una carta de voluntad anticipada

Este jueves 30 de junio se confirmó la muerte del conductor Fernando del Solar a los 49 años, fue a través de la cuenta de Twitter del programa "Venga la Alegría" donde se dio a conocer la noticia.

"¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar! ¡En #VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!", escribió la emisión del matutino.

Fernando del Solar firmó carta de voluntad anticipada

El conductor de origen argentino fue diagnosticado en 2012 con Linfoma de Hodgkin, un padecimiento que le ocasionó diversos problemas de salud que lo hicieron hospitalizarse.

Pese a las recaídas, Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre real del conductor, siguió adelante con su vida, no sin antes prevenir otra complicación, por lo que decidió firmar una carta de voluntad anticipada.

Con este documento, Fernando dio mayor claridad a sus seres queridos sobre lo que debían hacer en el momento en que no hubiera más esperanza, ya que su condición era delicada.

En una entrevista para el programa "Sale el Sol", el conductor explicó en qué consistía dicho documento: “La voluntad anticipada es una carta donde uno aclara en uso de todas sus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir. Que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado”.

Fue en 2018 cuando firmo la carta, una decisión que sus familiares agradecieron para saber cómo actuar en caso de que su condición volviera a empeorar, ya que al haberlo vivido previamente, del Solar estaba seguro de que no quería estar postrado en una cama: "Ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente”.

"Si llegara a suceder esto, está escrito un papel y nadie tiene que hacerse responsable, es mi decisión, es mi voluntad y déjenme volar" señaló el conductor en el momento en que se había hecho consciente de que podría fallecer, por lo que el documento liberó cierta presión sobre la familia y su esposa, Ana Ferro.

La decisión no fue fácil de asimilar por parte de su familia; asimismo, el documento lo firmó en 2018, sin embargo, fue hasta 2020 cuando le informó a sus seres queridos sobre su existencia y sus deseos en cuanto a su salud.

