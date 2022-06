Shakira: Nadie lo notó, pero esta es la pista que revela que "Te felicito" es una indirecta para Piqué | VIDEO

Recientemente Shakira se ha posicionado en el centro de los reflectores luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada de emergencia este viernes 3 de junio, presuntamente derivado de un ataque de ansiedad que no habría sido incentivado por la infidelidad de su esposo Gerard Piqué.

A pesar de que el motivo de su entrada al nosocomio no ha sido confirmado, lo cierto es que la presunta infidelidad generó todo tipo de comentarios y ahora este trágico momento en la relación de ambas estrellas ha sido enlazado con la más reciente canción de la colombiana con Raw Alejandro.

Piqué le habría sido infiel a la artista colombiana. Foto: Especial

Shakira ¿manda indirecta a Piqué?

Apenas hace un par de semanas Shakira estrenaba su más reciente tema “Te felicito”, mismo que se ha puesto en la mira de todos los seguidores de la también bailarina, pues muchos aseguran qué esta melodía es dedicada a Gerard Piqué.

Luego de los rumores respecto a la crisis en su relación, ahora los seguidores de la cantante de 45 años consideran que esta canción está dedicada al futbolista, en primer lugar porque la letra habla de un engaño y una ruptura, en segundo lugar debido a los movimientos de baile que realiza en el video la intérprete de “Las de la intuición”.

En el clip se puede observar a Shakira creando imitando a un robot, pero además en más de una ocasión la famosa hace con las manos la señal de amor y paz, lo que ha sido relacionado con el deportista debido a que es la manera en la que el jugador celebra sus goles.

Las pruebas de que "Te felicito" es para Gerard Piqué

La letra de esta canción habla sobre una persona que termina su relación en malos términos debido a que el amor entre ambos no fue equitativo; a continuación te dejamos las pruebas que asegurarían que el éxito de Shakira que ahora suena la radio es dedicado a Gerard Piqué.

"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso", se escucha al inicio de la exitosa canción.

