BTS “llegará” a México con este proyecto mundial para PROOF, ¿dónde podrás verlos?

Falta solo una semana para que BTS estrene "PROOF", su nuevo álbum. La banda prepara una serie de sorpresas para su comeback, ya que también estarán celebrando su aniversario número 9. Como parte de las promociones, Spotify lanzó una campaña mundial que llegará hasta México.

El 13 de julio BTS cumplirá nueve años de carrera, que celebrarán con el FESTA 2022. Además, el día 10 sale su álbum con la canción "Yet To come", que representa el regreso de los idols a los programas coreanos de música, pues se presentarán en televisión luego de dos años de ausencia.

Como parte del contenido previo a su comeback, BTS preparó varias sorpresas para sus fans, entre ellos un sitio dedicado al grupo y a sus fans "#SpotifyPurpleU" mostrará clips en comenmoración de su aniversario, además de anuncios que se colocarán en todo el mundo.

Podrás ver a BTS en la Ciudad de México con este evento

De acuerdo con las estadísticas de Spotify, México es el quinto país que más escucha a BTS dentro de la plataforma de streaming. Por ello, será incluido en la campaña mundial para "PROOF" y el noveno anuversario del grupo, de acuerdo con la información, a partir del 3 de junio, las fans podrán encontrar vallas publicitarias en todo el mundo.

Se desconoce la ubicación del anuncio, pero ARMY podrá encontrarlos en México, Corea, Estados Unidos, Brasil, India, Japón, y más. De encontrarla, las fans mexicanas podrían tomarse una foto para conmemorar este evento de escala mundial.

Se espera que BTS anuncie su tour mundial a finales de año e incluyan a México como parte de los países que visitarán, pues su última visita fue en 2017.

