BTS anuncia el FESTA 2022 para celebrar su aniversario junto al ARMY

El fenómeno mundial está de regreso, junio será el mes en el que lancen su nuevo álbum "PROOF" el próximo 10 de junio. BTS también celebrará su noveno aniversario de carrera y revelaron los contenidos para el FESTA 2022, una fiesta exclusiva para el ARMY.

A través de sus redes sociales, BTS reveló la invitación para su próximo FESTA, un evento que va revelando sorpresa y contenido exclusivo e inétido para sus fans, pues este año cumplen nueve años de carrera. Los idols compartirán imágenes y videos que datan del 2013, hasta el 2022.

Este es uno de los eventos más esperados por el ARMY, además promocionarán a escala mundial su nuevo comeback, por lo que junio será un mes lleno de actividades y contenido para BTS. Checa todos los detalles del FESTA 2022, pues este jueves revelaron el primer adelanto.

BTS FESTA 2022, todo sobre su noveno aniversario

El BTS FESTA 2022 se celebrará en línea junto con las promociones del comeback, según medios coreanos. El evento será a gran escala y exclusivo para ARMY, compartirán fotos, videos de prácticas, también tendrán una cena entre los siete integrantres donde compartirán sus historias y como sorpresa para sus fans, lanzarán una nueva canción dedicada al ARMY.

Entre los contenidos del FESTA 2022 se lanzarán:

Retrato familiar

Dance Practice desde el 2013 al 2022

Selfies de BTS del 2021 al 2022

Cena BTS

Canción para ARMY

Las sorpresaron comenzaron a lanzarse a partir de hoy, por lo que tendrás que estar al pendiente de las redes oficiales de BTS, además de seguir los adelantos de PROOF y "Yet to come", su nueva canción. Los retratos familiares que se revelaron hoy muestran a los chicos en fotos grupales.

Desde hace 8 años, BTS ha realizado este evento para convivir únicamente con sus fans, a lo largo de los años han revelado mucho contenido inédito para conmemorar sus años de carrera y es uno de los días más esperados por el ARMY. El aniversario del grupo se celebra el 13 de junio.

Sigue leyendo:

BTS: La foto de Jungkook y V que se hizo viral en La Casa Blanca

Jimin de BTS se mete en problemas con el novio de una ARMY y así reaccionó