Hija del Negro Araiza revela su orientación sexual y presenta a su pareja: FOTOS

Camila Araiza, hija del conductor Raúl "El Negro" Araiza, rompió el silencio y declaró abiertamente que pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+. La joven aprovechó el Mes del Orgullo para presentar a su pareja a sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram, en donde recibió varios mensajes de apoyo por parte de sus admiradores y del conductor del programa "Hoy".

Esta sábado 26 de junio se realizó el Pride en la Ciudad de México y muchas celebridades acudieron, ya sea para mostrar su apoyo a la comunidad o para caminar como miembro de ella, como lo hizo Camila, quien confesó que esta era la primera vez que asistía, sin embargo, no lo hizo sola, pues estuvo acompañada de un grupo de amigos y sobre todo de su pareja, quien apareció en varias fotos con ella mostrando la bandera Pansexual.

Camila Araiza "sale del closet" y presume a su pareja

"Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser YO!!!!", comenzó su su descripción la hija del conductor de Televisa, quien además explicó que le gusta "encasillarse", ya que es más que "un nombre, edad, género, más que un cuerpo".

Foto: IG @camilaaraiza

"Hay una sociedad muy extraña en este planeta pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnaran por acá dejándoles un mundo más suave. Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe sólo es un cuerpo qué utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, qué el único origen de nuestro ser es el amor universal!!!!", escribió.

"Almas somos y almas amamos!!! Qué hoy encontré a un alma igual que la mía y si, esto existe!!! Somos y venimos de lo mismo", indicó, sobre su nueva relación, la cual aparece junto a ella en diversas fotos, tanto en la Marcha del Orgullo LGBT+, así como lo que parece ser una fiesta.

La hija del "Negrito" explicó un poco de lo que fue su experiencia en la marcha y confesó que estuvo a punto de desmayarse por lo que le dieron "una coquita". "Muy abrumadooor!!! Pero fuera de eso fue mi primer pride y festeje a lo máximo!!! Amo a todes mis amigues. Amando ando siempre!!!!", concluyó la descripción Camila, quien recibió miles de "likes" y cientos de comentarios en donde la animan y le dan su apoyo.