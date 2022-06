De frente, la ex de Luis Miguel paraliza la red en traje de baño

La cantante y bailarina estadounidense, Mollie Gould tomó fama mundial cuando tuvo un romance con el exitoso artista Luis Miguel. La joven de 22 años no solo se destaca por su talento, sino también por su belleza, la cual se encarga de demostrar a través de sus redes sociales. En su último posteo, desafío los límites de Instagram y publicó un video luciendo un increíble traje de baño.

Su nombre completo es Hannah Mollie Gould e inició su carrera como modelo y participando de algunos videoclips que la hicieron conocida. Además, la estadounidense es bailarina profesional y ha sido tapa para importantes revistas a nivel internacional. Actualmente, se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todo el mundo y lo hace luciendo su increíble figura.

Mollie Gould, la ex de Luis Miguel. Fuente Instagram @foreveramollie

Alcanzó fama mundial cuando Mollie Gould estuvo involucrada amorosamente con Luis Miguel, a quien conoció en el año 2018 cuando era parte del grupo de coristas del Sol de México. En aquel entonces, la joven modelo tenía 19 años y el cantante 48 años. Sin embargo, la relación duró poco más de un año, debido a que ella lo habría engañado con el multimillonario argentino Matías Tasín y fue el propio artista quien descubrió la infidelidad de su ex novia.

En su cuenta de Instagram, Mollie Gould tiene más de 80 mil seguidores y en su último posteo desafío los límites de esta red social cuando posteó un video luciendo un increíble traje de baño. La ex de Luis Miguel elevó la temperatura luciendo su figura no solo de frente sino también de espalda. Esto causó que se llevara todas las miradas. No es la única publicación, sino que comparte sus trabajos como modelo.

Por otro lado, en las redes sociales se viralizó una foto de una usuaria de Twitter de su juventud quien manifestó que cuando era más joven, su familia le decía que tenía un parecido a Luis Miguel. El post cuenta con más de 200 mil likes y más de 8 mil retuits. Por el lado del cantante, no reaccionó a la imagen publicada y viralizada.