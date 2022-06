Christian Nodal CONFIESA que estuvo a punto de quitarse la vida; esta mujer fue quien lo salvó

Christian Nodal, es sin duda uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel mundial, su música ha logrado conquistar muchos países, sus escándalos lo han mantenido en el ojo del huracán durante varios meses.

Si bien, los últimos meses Nodal ha sido juzgado por su apariencia, o por su extinta relación amorosa con Belinda, el joven cantante no la ha pasado nada bien, incluso en una de sus últimas presentaciones, no pudo más y rompió en llanto asegurando que a sus 23 años debe lidiar con todo lo que la fama conlleva pues la gente y los medios lo juzgan en su vida personal y aseguró que al mundo le falta empatía.

Aunque Christian Nodal tiene una vida llena de lujos, fama, reconocimientos, viajes y bellas mujeres la cual muchos envidian, la realidad es que el sonorense desde pequeño ha tenido fuertes episodios que hasta lo han llevado pensar en el suicidio.

Nodal dio una entrevista para la famosa publicación Rolling Stone en donde compartió grandes secretos de su infancia, pues reveló que desde pequeño la pasó difícil ya que tuvo que crecer prácticamente con su abuela, quien es una de las mujeres más importantes en su vida.

Foto: IG @nodal

De acuerdo con dicha entrevista, Nodal reveló que aunque vivió una vida en familia; desde pequeño, recuerda que su madre tuvo fuertes ataques de epilepsia, mientras que su padre trabajó arduamente para sacar adelante a toda su familia.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”. Dijo Nodal para Rolling Stone