Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy están SEPARADOS; ya fue confirmado: VIDEO

Sin duda alguna, una de las parejas más estables y enamoradas que se veían era la conformada por Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy, pues luego que se revelara la infidelidad del líder de Grupo Firme, todo parecía apuntar que la pareja había superado ese mal momento, sin embargo, no es así pues todo apunta a que están separados.

Así como lo lees, ya son varios días en los que el líder de Grupo Firme no aparece a lado de su esposa en redes sociales y aunque eso parecía normal debido a que muchas ocasiones Eduin Caz estaba fuera de casa debido a la enorme carga de trabajo que tiene, pero se ha confirmado que él y su esposa están separados.

Lo que era tan solo un rumor, hoy el influencer conocido como Holy MilkHouse quien además es uno de los amigos personales de Anahy, aún esposa de Eduin Caz, lo confirmó en sus redes sociales mediante un video.

El influencer quien es experto en temas de espectáculos confirmó la separación de Eduin Caz y Anahy, dicha ruptura de acuerdo con Holy MilkHouse se llevó a cabo de manera madura y en buenos términos por bien de los hijos que tienen en común.

Por otro lado la fuente antes citada, aseguró que aún no se sabe si la ruptura es definitiva o bien solo es una separación pues podrían regresar en un tiempo o bien ya no hacerlo.

“Lo que les digo ahorita como en todas las relaciones y no hay que juzgar por que yo creo que todos lo hemos hecho o la mayoría la menos hemos tenido una relación pues se podría decir tóxica pues podemos finalizar la relación, regresar, finalizar, regresar, pero por el momento, yo se los confirmo, sí, se separaron, por el momento, quien sabe si van a regresar más adelante quizás en una semana, en un mes, en un año o que de plano que ya no regresen, pero por el momento yo se los digo, sí terminaron, las razones pues son esas osea simplemente pues no pudieron sobrellevar la situación ya sea también por la falta de tiempo y aparte también por problemas que traen arrastrando, ahorita lo tomaron con madurez y que bueno por que tienen hijos y ya están grandes…” dijo Holy Milk