Ramón Novarro: El primo de Dolores del Río que triunfó Hollywood y fue asesinado por ser gay

Hubo varios actores y actrices mexicanos que destacaron en Hollywood, tal fue el caso de Dolores del Río y su primo Ramón Novarro, quienes debutaron en el cine mudo y consiguieron reconocimiento. Mientras la diva de la pantalla grande regresó a México para conquistar el mercado, su familiar se quedó en Estados Unidos, sin embargo, tuvo triste final, pues fue asesinado brutalmente por ser gay.

Juan Ramón Gil Samaniego, nombre real del actor, nació en la capital de Durango, el 6 de febrero de 1899, sin embargo, se mudó a Los Ángeles, California, para huir de la Revolución Mexicana. Debutó en 1916 en la cinta "Joan the woman" y apoyado por el director Rex Ingram, quien buscaba hacerle competencia al primer "sex symbol" de la historia, Rodolfo Valentino, consiguió más reconocimiento en la industria llegando a trabajar en más de 60 películas.

Ramón Novarro era primo de Dolores del Río Foto: Especial

"Ben-Hur", "Mata Hari" y "El príncipe estudiante", "Una Noche en El Cairo", "Across to Singapore" y "The Pagan", son algunas de las películas que protagonizó durante su época dorada en la que se convirtió en el primer "Latin Lover" mexicano, mientras que en México hizo "La virgen que forjó una patria", de 1942, dirigida por Julio Bracho y coestelarizada por Domingo Soler y Gloria Marín, quien fue novia de Jorge Negrete.

Ramón Novarro fue asesinado por ser gay

Tras protagonizar varias películas y ser considerado un galán de la época, poco a poco tuvo menos exposición, esto debido al término de su contrato con Metro-Goldwyn-Mayer. El actor se mantuvo activo en el mundo del espectáculo en Hollywood el resto de su vida, pues aceptaba papeles menores y apariciones esporádicas en series de televisión. Sin embargo, su carrera llegó a su fin cuando fue brutalmente asesinado el 30 de octubre de 1968.

De acuerdo a sus biógrafos, Ramón Novarro tenía la costumbre de contratar "masajistas", que no eran más que hombres que ofrecían favores sexuales a cambio de dinero. El día de su muerte, el actor contrató los servicios de Paul Fergunson, de 22 años, quien llegó a su casa con su hermano Thomas, de 17 años, que estaba recién salido del reformatorio. Los jóvenes entraron para robar cinco mil dólares que supuestamente el histrión guardaba para reparaciones.

Al no encontrar el dinero, Paul, quien era un boxeador aficionado, torturó y golpeó a Novarro hasta dejarlo desfigurado, provocando que se asfixiara con su propia sangre. Los asesinos sólo lograron robar 20 dólares, mientras que el cuerpo del "Latin lover" mexicano fue hallado al día siguiente por uno de sus asistentes, quien dio aviso a las autoridades y comenzaron las investigaciones.

Se reveló su la orientación sexual de Ramón Novarro hasta el juicio por su muerte Foto: Especial

Fue hasta el juicio que se hizo pública la orientación sexual de Ramón Novarro, ya que la defensa de los Fergunson trató de desprestigiar al actor mexicano al argumentar que él había buscado la muerte por su “aberrada conducta sexual”. Ambos fueron encontrados culpables del horrible hecho y condenados a cadena perpetua. Años más tarde, Paul confesó al biógrafo André Soares que su motivo para matar al galán era la posibilidad de que su hermano le viera en un "acto homosexual".

