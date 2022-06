El cameo más inesperado de un personaje icónico de Sam Raimi que no vimos en Dr. Strange | VIDEOS

Luego de casi dos meses del estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, última cinta que ha salido en pantalla grande en el universo de Marvel, aún siguen saliendo detalles que muestran lo genial que es la dirección de su creador, Sam Raimi.

Uno de los detalles que llamó mucho la atención dentro de la trama en la que participan Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, entre otros actores más, es la posibilidad de viajar entre universos alternos y ver y convivir con personajes del universo de Marvel pero que están dispersos en otros tiempos y momentos.

Sin embargo, cuando el Dr. Strange y América Chávez viajan en el espacio-tiempo para conocer al grupo de defensores de la Tierra, conocido como los Illuminatis, hay algo que llama poderosamente la atención y que está dando mucho de que hablar entre los fans.

Durante mucho tiempo se especuló sobre la identidad de una estatua situada justo dentro de la fortaleza de los Illuminatis, dicho personaje no tiene relación alguna con el grupo de héroes ni se parece a La Capitana Marvel (Mónica Rambeau) o a la Capitana Cárter (Peggy Cárter).

Vaya sorpresa

Ahora se sabe que la estatua (que es con la que aplasta la Bruja Escarlata a Mónica Rambeau), no perteneces a ningún personaje dentro del universo Marvel, de hecho no tiene nada que ver, pero si guarda una importancia especial dentro de la carrera de Sam Raimi.

Sucede que la estatua no es otra que Xena: La Princesa Guerrera, personaje iconico de los años 90 que fue muy famoso gracias a la actriz Lucy Lawless, y quien definitivamente no guarda relación alguna con las series de Marvel, pero si con su director, ya que Sam Raimi es el productor de esa serie que marcó la juventud de aquella época.

Hasta el momento, la actriz que le dio vida a Xena: la princesa guerrera, no ha externado su punto de vista respecto a esta información, pero no dudamos que pronto se ponga en contacto con Raimi para saber si lo que se especula en redes es cierto o definitivamente no guarda relación alguna el personaje con la película.

