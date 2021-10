Xena y Gabrielle se reencuentran a 20 años del final de 'La Princesa Guerrera" | FOTOS

A 20 años de la última emisión de la legendaria serie de televisión Xena: La Princesa Guerrera, sus protagonistas Lucy Lawless y Renée O'Connor se reencontraron nuevamente en la pantalla chica, sólo que esta vez en la producción original de Acorn TV, My Life is Murder.

Esta es la primera vez que Xena y Gabrielle coinciden en un proyecto desde que terminó el programa que las lanzó a la fama; en esta serie protagonizada por Lawless la actriz es una investigadora privada llamada Alexa Crowe, O'Connor participará en el capítulo final de la segunda temporada que fue rodado en Nueva Zelanda.

El episodio "Pleassure & Pain" se estrenará este lunes 18 de octubre en Acorn TV, una de las muchas plataformas de streaming existentes en la actualidad, y en él el personaje al que da vida la actriz Lucy Lawless investigará la muerte del líder de un conocido grupo de autoayuda; en este crimen la principal sospechosa es su propia esposa Clarissa, interpretada por Renée O'Connor.

Así fue el reencuentro de Xena y Gabrielle

En entrevista para el NY Post, Lucy Lawless confesó que quería volver a trabajar con Renée O'Connor desde la primera temporada de My Life is Murder, sin embargo, debido a la pandemia no se pudo concretar el proyecto, "estaba realmente muy molesta cuando no lo conseguimos... pero para la segunda temporada nos movimos y entendieron que era importante", dijo la actriz.

En este sentido, la estrella neozelandesa de 53 años se dijo agradecida con la producción de la exitosa serie de Acorn TV por haber conseguido que su coprotagonista en Xena estuviera para el final de la segunda temporada, por lo que calificó el reencuentro como "una bendición para el programa".

Por su parte, Renée O'Connor dijo al Post que aunque estaba muy nerviosa de participar en la serie, volver a trabajar con Lucy fue simplemente un sueño. "Se sintió tan normal que mis nervios desaparecieron rápidamente una vez que comenzamos a filmar y trabajar juntas de nuevo", confesó la actriz estadounidense.

Y es que la estrella que dio vida a Gabrielle en Xena: La Princesa Guerrera llevaba más de una década sin pisar un set de grabación, ya que la última vez que estuvo en la pantalla chica fue en 2008, cuando participó en la aclamada serie Criminal Minds. "Fue perfecto para mi y tuve mucha suerte", añadió la estrella de 50 años, quien actualmente planea volver a las series y quizá seguir trabajando en obras de teatro.

Con información de NY Post y Acorn TV

SIGUE LEYENDO:

Fans piden que Lucy Lawless reemplace a Gina Carano en “The Mandalorian”