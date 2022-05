Dr Strange en el multiverso de la locura: ¿Qué personajes son los más importantes? Con spoilers

Vamos por partes, Dr Strange en el multiverso de la locura (“Multiverse of Madness”) dirigida por Sam Raimi nos saca de nuestra zona de confort y nos presenta algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el MCU, es un trabajo complejo en el que los personajes que antes se tendían a menospreciar dan sorpresas bastante gratas e interesantes durante el desarrollo.

La clasificación ya nos lo advertía

Esta segunda entrega de Dr Strange “Multiverse of Madness” obtuvo una clasificación PG-13 con lo que se nos advertía de manera anticipada que no es lo más agradable a la vista de los pequeñines, si bien esta película la pueden ver niños, no es lo más viable para ellos debido a las escenas con presencia de sangre, un lenguaje un poco más descontrolado y una que otra figura aterradora que nos hace saltar del asiento incluso a adultos.

Y es que vamos algo que nos interesa, así es, los personajes, los queridos u odiados personajes y un debut.

El elenco está conformado por un grandioso y renovado Benedict Cumberbatch como Dr Strange, que por fin hace uso de todo su poder y magia de una forma un poco más arriesgada que en otras entregas, aquí lo vemos atravesando de un universo a otro sin problemas para llegar hasta el darkhold.

Vemos a una Elizabeth Olsen, en modo bruja escarlata, y en una extraña dualidad de madre amorosa y una mujer poseída por la maldad, que rompe y destruye todo a su paso, incluso a personajes poderosos e importantes dentro del Universo Cinematográfico.

Bien y ¿Qué está pasando con Wanda?

Para entender mejor a este personaje dentro de esta película es necesario por lo menos haber visto la serie de Wandavision, así se comprenderán mejor sus deseos y motivaciones.

Wanda es poseída por el darkhold o mejor conocido como el libro de los pecados (o de los condenados) este libro posee una especie de conocimiento infinito que se deposita en todo aquél que osa leerlo, pero oh! sorpresa, está elaborado con materia oscura que procede de entes demoníacos e infernales que llegan a dominar a los lectores que desean cumplir un objetivo.

Portales de estrella

Sin duda el debut de América Chavez interpretado por Xochitl Gomez es de lo más interesante de la cinta, no solo para el análisis geek en que todo puede derivar, sino porque la presencia de esta jovencita y superheroína deja la puerta abierta a lo que pasará en un futuro con este caótico mundo Strange.

Al inicio la vimos abriendo portales en forma de estrella pero al finalizar la observamos entrenando y perfeccionando su técnica de combate.