¿Hay escenas post créditos en Dr. Strange in the Multiverse of Madness?

La segunda película del “Hechicero supremo” que tiene como protagonistas a Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Benedict Wong y Rachel McAdams, ha llegado por fin a las salas de cine de todo México y desde su primera proyección las teorías y comentarios de los fans han encendido las redes sociales.

La película es la continuación de la historia del Dr. Stephen Strange, sin embargo, llega unos años después de que se han exhibido tanto en cine como en la plataforma Disney Plus, otras series y películas que ayudan a darle contexto a la cinta y además, llega la inclusión del elenco de los estudios Fox, que recientemente fueron adquiridos por Disney y entonces, pueden ya aparecer en las películas de Disney/Marvel, sin ningún problema.

Entre las películas que son casi obligatorias para ver antes de acudir a las salas de cine, está desde luego la primera parte en la que se explica el origen del hechicero, las dos cintas que finalizan la saga del infinito, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home, Capitán América: el soldado del invierno, Avengers: Age of Ultron y las series What If?, Loki y WandaVision.

Los fans además han entablado el debate sobre las teorías que pudieran llevarse a cabo, que incluyen la interacción con personajes que no hemos visto en el universo Marvel y que además podrían ser muy importantes en esta nueva fase en la que se encuentran actualmente, luego del descubrimiento del Multiverso.

Dos personajes entrañables

Otra cosa que ha llamado la atención entre los seguidores, es saber si la película cuenta con escenas post-créditos, algo a lo que nos ha acostumbrado Marvel desde que inició con su proyecto de hilar sus historias a lo largo de más de 12 años de existencia en el cine.

Esta vez se incluyen dos escenas, una de ellas (la segunda) implica la aparición de un personaje fundamental a lo largo del universo que ha construido el director de la película, Sam Raimi, director que ha regresado para darle vida a un personaje que tiene conexión con Spider-Man y recordemos que la primera película del arácnido en el cine, fue precisamente dirigida por él en el lejano 2002.

Por esta razón es interesante quedarse hasta el final de los créditos para saber qué es lo que sucedió con este personaje fundamental en las historias de Raimi.

En tanto que la primera escena post-créditos, nos permite conocer a un personaje completamente nuevo que será fundamental para los acontecimientos futuros, no sólo para Strange, sino para todo el universo Marvel, su inclusión ya se había filtrado entre los fans, pero no se sabía a ciencia cierta que actriz le daría vida, por lo que sugerimos no salir de la sala hasta no conocer su rostro y con ello confirmar o desechar las filtraciones que han pululado por internet.

