Sugey Ábrego conquista al bailar al ritmo de cumbia con minivestido: VIDEO

Con la mejor actitud y demostrando todo su talento, así arrancó la temporada de la obra "Amor de Tres", Sugey Ábrego, quien además dio muestra de su belleza al bailar al ritmo de cumbia con un minivestido. La actriz se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales, por lo que ocupó sus redes sociales para dar a sus seguidores una "probadita" de lo que podrán ver en el escenario.

Desde hace varias semanas, la actriz, de 43 años, había anunciado que se encontraba preparándose para regresar al teatro con una obra de cabaret, en la que no sólo habría una historia llena de drama, sino también muchos números de baile, algo que ella sabe hacer muy bien, pues hay que recordar que Sugey es egresada de Centro Nacional de las Artes en donde estudió danza clásica.

Sugey Ábrego baila en minivestido

La también presentadora de televisión ha dejado ver su talento en el baile con algunos de sus videos de TikTok, sin embargo, esta vez dejó a todos los asistentes boquiabiertos, pues además de mostrar sus movimientos, se lució con un coqueto minivestido azul con brillos, el cual combinó con unas mangas en color blanco y con las mismas aplicaciones, prenda que hizo remontar al público a los días en el que los shows de cabaret dominaban las carteleras.

Sugey Ábrego se luce en minivestido azul Foto: Especial

"Me duelen los pies como hace años no me pasaba, como hace tanto que no vivía el cansancio de 2 funciones seguidas, osea 4 horas sin parar más las horas del calentamiento, el maquillaje y terminar con insomnio exhausta de alegría por volver a estar en una compañía con bailarines, orquesta y con el plus de hacerlo al estilo cabaret", fue el mensaje con el que Ábrego compartió su video en Instagram.

En el clip, que compartió en la red social en la que se deja ver con los atuendos más atrevidos, la ex "chica del Clima" de Matutino Express, mostró sus mejores pasos de baile al ritmo de "De mi enamorate", canción que hizo popular Daniela Romo, y que ahora está dentro de la obra con ritmo de cumbia. La actriz no sólo baila, sino que también interpreta el tema, exhibiendo que es una artista completa que puede hacer varias cosas dentro del escenario.

La originaria de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, consiguió sus primeros papeles en "Mujer casos de la vida real" y telenovelas como "Clase 406" después de estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Actualmente, es una de las conductoras consentidas de la pantalla chica y su popularidad ha crecido en redes gracias a que abrió su página VIP, en la que sube fotos mostrando su lado más sensual.

SIGUE LEYENDO:

Sugey Ábrego: 5 FOTOS en minivestidos con las que enamoró en redes sociales