Paty Manterola se rinde a tendencia de pelo gris y da cátedra de estilo | VIDEO

Paty Manterola causó furor en su cuenta de Instagram al presumir un video en el que se lució con una melena gris y dejar ver que se rindió a una de las tendencias para el pelo, look con el que dio cátedra de estilo y confirmó que es una de las famosas más bellas del medio del espectáculo.

La cantante, de 50 años, se ha caracterizado desde el inició de su carrera por lucir una curvilínea figura, la cual sigue presumiendo en sus redes sociales, y es muy admirada por sus fans, como sucedió en esta ocasión en la que se dejó ver con un ajustado atuendo negro que destacó su silueta.

Paty Manterola da cátedra de estilo en pelo gris

Manterola se ha mantenido con el paso de los años con una imagen similar, pues en su cabello no ha hecho cambios drásticos, y presume una abundante cabellera castaña, que en ocasiones ha llevado con luces o mechas, por lo que esta vez causó impacto al dejarse ver con pelo gris.

Paty causó impacto con su nuevo look. Foto: IG @patriciamanterola

"¡Que divertido es ser actriz! Ya muero porque pronto vean este personaje #actresslife #actriz #soon #newproject, fue la frase y los hashtags con los que Paty acompañó el video en el que mostró su nuevo look, y aunque todo parece indicar que se trata de una peluca, no dejó de causar sorpresa entre sus fans.

En el clip, que musicalizó con la canción "Tití Me Preguntó" de Bad Bunny, se puede ver a Manterola vistiendo ajustados leggins negros de polipiel que combinó con una blusa de cuello halter, con escote de gota y mangas caídas para resaltar el color gris de su cabello, una de las tendencias para la melena que son favoritas desde hace unos años.

Paty, como es llamada cariñosamente, ganó fama como parte del grupo musical "Garibaldi", con la que se dio a conocer a nivel internacional. Pero en el año 1994 decidió lanzarse como solista, y también como actriz protagonizando telenovelas, películas, series y obras de teatro.

MIRA EL VIDEO: