De espaldas, Paola Rojas se luce con ajustada falda; es la más hermosa de la televisión

Este jueves 23 de junio, la guapa conductora de televisión, Paola Rojas se convirtió en la sensación en Instagram después de compartir una fotografía en la que mostró a mayor detalle el entallado look que vistió en su reciente aparición en la pantalla chica.

Como sabes, la periodista se ha consagrado como una de las más famosas en la industria del espectáculo gracias al excelente trabajo que ha realizado durante tantos años como figura principal de un noticiero y como parte del elenco del programa Netas Divinas.

Tanta es la fama y popularidad que tiene la conductora que actualmente puede presumir que es una de las que más interacciones registra en redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con más de un millón de seguidores que viralizan todo lo que comparte.

Foto: Instagram/@paolarojas

Paola Rojas posa de espaldas

Hace unos minutos, ante todos sus seguidores, Paola Rojas demostró que tiene un cuerpazo al compartir una fotografía posando desde los foros de Televisa, dejando claro que la moda es otra de sus grandes pasiones.

En la imagen, la cual se volvió viral a los pocos minutos, vemos a la presentadora de espaldas mientras modela una entallada falda que complementó con una hermosa blusa color roja; el look lo complementó con unas zapatillas que moldearon a la perfección sus tonificadas piernas.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para nadie pues los internautas dijeron que Paola Rojas tiene una gran figura que le saca provecho con elegantes looks que le quedan a la perfección; hasta el momento tiene más de cuatro mil me gusta y un sin fin de comentarios.

"Hermosa", "Chula" y "Bella", fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella de televisión en sus plataformas digitales.

Foto: Instagram/@paolarojas

