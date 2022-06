Ale Capetillo se inspira en Biby Gaytán; presume mini vestido de verano y así reaccionó su mamá

Alejandra Capetillo es la tercera hija de Biby Gaytán, y son muchos los que afirman que tienen un gran parecido, algo que Ale, como la llaman su familia, confirmó en redes sociales al lucirse con un mini vestido de verano, look inspirado en la actriz y cantante, quien no dejó de reaccionar a la publicación.

La también hija del actor Eduardo Capetillo decidió no seguir los pasos de sus padres en el ambiente artístico, pero se ha convertido en una influencer en redes sociales como Instagram y Youtube, en las que comparte con sus fans consejos de belleza, moda y estilo de vida.

Ale Capetillo se inspira en Biby Gaytán y luce mini vestido

Fue hace unos días cuando Ale, de 22 años, compartió con sus miles de fans en Instagram un serie de fotografías en las que se le puede ver luciendo un vestido corto de estampado floral, perfecto para la temporada de verano. Publicación en la que confesó que fue su mamá quien la inspiró con una foto del pasado.

La hija de Biby Gaytán recuerda a su mamá en los 90. Foto: IG @alecapetilloga

"Inspo of the day on the last pic @bibygaytan" (Inspo del día en la última foto), fue la frase con la que Capetillo acompañó las imágenes que han recibido decenas de comentarios, entre los que destacan el de Gaytán, quien no pudo evitar reaccionar y escribió: "Mi niñaaaaaaaaaaaa hermosaaaaaaaaaaa!!! Te amoooooooo y te adoroooooooooo!!!!".

Con las instantáneas, Alejandra presumió su estilo para vestir, y demostró que su mamá sigue siendo un referente de moda, pues los atuendos de ambas son muy similares, confirmando también que la moda siempre regresa, y sólo se debe adecuar a la temporada.

Actualmente, la hija de Biby y Eduardo vive en España, desde donde estudia y trabaja. Uno de sus principales intereses es el mundo de la moda, razón por las que decidió irse a probar suerte a aquel país, y dejar a su gran familia, pues recordemos que la pareja tienen otros cuatro hijos: Eduardo (27), Ana Paula (25) y los mellizos Manuel y Daniel, de 8 años.

Ale se luce en moderno look de vestido corto. Foto: IG @alecapetilloga

Al igual que su hermana Ana Paula, que también deja ver su gusto por la moda y el buen vestir en sus redes, Alejandra es muy activa en sus cuentas oficiales, y constantemente da consejos para sus seguidores con sus mejores looks, en los que muestra prendas modernas, juveniles y en tendencia.

Además deja ver que heredó la belleza de su mamá, quien es una de las actrices consentidas de nuestro país, y ha demostrado que la edad no es impedimento para lucir increíble, pues a sus 50 años enamora por su hermoso rostro, esbelta figura y perfecto estilo.

La joven es un referente de moda para sus miles de fans. Foto: IG @alecapetilloga

SIGUE LEYENDO:

Ale Capetillo recibe anillo de promesa y sorprende a sus fans, ¿se va a casar?

Biby Gaytán deslumbra en portada de revista y da cátedra de estilo para mujeres maduras