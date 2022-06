Ale Capetillo recibe anillo de promesa y sorprende a sus fans, ¿se va a casar?

Alejandra Capetillo ha dejado sin palabras a sus miles de fans luego de aparecer posando en una fotografía junto a su novio con un elemento que nadie se esperaba ver; se trata de un hermoso anillo que destacaba en la imagen y que la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo llevaba en su dedo anular.

Como era de esperarse, esto originó un fuerte debate en redes sociales, en donde los usuarios y seguidores de la influencer comenzaron a especular acerca del significado de la joya y los rumores sobre un posible compromiso con su novio Nader comenzaron a esparcirse como pólvora.

Ante esto fue la propia Ale Capetillo quien salió aclarar de qué se trataba el anillo y la razón de que lo llevara puesto. Hay que recordar que a principios de este año, Ale sorprendió a sus fanáticos al confesar que había comenzado a salir con un joven de origen libanés, Nader, y con el cual ha posado en diferentes fotografías desde entonces, postales en donde se le ve disfrutar plenamente de su noviazgo.

Ale confiesa haber recibido un anillo de promesa

Luego que Ale Capetillo, de 22 años años, posara con un anillo en su dedo anular, decidió aprovechar una sesión de preguntas y respuestas en sus redes sociales para aclarar los rumores que se habían comenzado a originar, muchos de ellos en torno a un posible compromiso de la joven.

Imagen en donde Ale Capetillo luce su anillo de promesa. FOTO: TV Notas

De manera contundente Ale aclaró que no se trata de un anillo de compromiso, motivo por el cual "no hay compromiso", y aseguró que la joya que luce es un “anillo de promesa”, y aclaró que antes de decidir dar este paso tan importante en la vida de cualquier persona, prefiere seguir disfrutado de su noviazgo.

La respuesta tranquilizó a sus seguidores y fanáticos quienes ven en ella una persona con gran potencial para triunfar y consideran que es aún muy joven para casarse, por ello tras conocer el significado del anillo, le aplaudieron el reconocer que su relación va por buen camino pero que por ahora su prioridad es disfrutar de ella.

Ale Capetillo lleva meses viviendo sola en España, en donde estudia Negocios Internacionales y a la par se desempeña profesionalmente colaborando con diversas marcas. Fue en este país en el que también conoció al hombre que la ha conquistado y a quien no duda en presumir con frecuencia en sus redes sociales.

Acerca de su novio poco se sabe, solo que su nombre es Nader y es de origen libanés, no obstante, recientemente Ale confesó cómo lo conoció: “el día que menos lo esperé, literalmente, por más que suene a cliché. Era ese preciso día que no quería salir, no tenía ganas de socializar y solo me quería ir a dormir. Pero nos cruzamos en una reunión y aquí estamos ahora chicas”, confesó a sus seguidoras.

