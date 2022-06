Galilea López Morillo, la nieta del Puma Rodríguez, habló sobre su relación con su padre

Galilea López Morillo es la única nieta que tiene el cantante José Luis ‘El Puma’ Rodríguez, tiene 26 años y vive en la ciudad de Miami donde tiene su propia empresa. Pese a que la relación con el artista venezolano de 79 años no es del todo buena, a través de sus redes sociales, confesó cómo se lleva con su padre. Esto generó sorpresa en todos sus seguidores.

Galilea López Morillo es hija de Liliana Rodríguez Morillo quien a su vez es la primogénita del cantante venezolano. A diferencia de su madre, tía y abuelos, la joven de 26 años no siguió los pasos de la actuación ni mucho menos de la música y decidió crear su propia empresa inmobiliaria que se encuentra ubicada en Miami. En lo personal, ha llevado adelante una exigente dieta para poder perder peso, los cuales muestra a través de sus redes sociales.

Galilea López Morillo es la nieta del Puma Rodríguez. Fuente Instagram @galilealopezmorillo_

En más de una ocasión, Galilea López Morillo ha manifestado que la relación que tiene con el Puma Rodríguez no es del todo buena. La joven confesó que muchas veces intentó comunicarse con el cantante, pero éste no le atendió el teléfono. Incluso, su madre y su tía, le dedicaron una canción envuelta de polémica y críticas a su padre.

Pero, con quien sí tiene una buena relación Galilea López Morillo es con su padre, de quien no dio a conocer su nombre. A través de sus redes sociales, enseñó algunas stories para felicitarlo en su día. La nieta del Puma mostró fotos de cuando era chica y también videos recientes en la que ambos han compartido importantes momentos juntos.

El padre de Galilea López Morillo. Fuente Instagram @galilealopezmorillo_

En otro de los videos compartidos por la nieta del Puma Rodríguez, explicó que fue el primer día en el que no pudo estar junto a él, pero si aclaró que habló con él por teléfono. Si bien Galilea López Morillo no explicó los motivos por los que no pudo ver a su padre, confesó que sí tiene una excelente relación con él y que pese a vivir en ciudades diferentes, se visitan de manera constante.