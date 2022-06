Bella cantante triunfó en "La Academia" 2022, pero tuvo un romance con Marco Antonio Solía a sus 14 años

Esta noche La Academia estuvo de manteles largos, ´pues en el escenario se presentó la cantante estadounidense Marisela, quien sostuvo una relación amorosa con el famoso Marco Antonio Solis, líder de Los Bukis.

Marisela se presentó ante la audiencia de TV Azteca y fue recibida con mucho cariño por alumnos, maestros y los jueces del popular programa musical.

Además de los éxitos que interpretó, lo que llamó la atención de los internautas fue su historia pasada con el autor de "Tu cárcel" en los años 80, cuando él tenía 20 años y ella tan solo 14 años.

Fueron presentados en la disquera Profono CBS, que se preparaba para lanzar a la joven mexicoestadounidense con un proyecto de balada, aunque el plan inicial era que incursionara en la música tropical; y querían que el vocalista de Los Bukis lo produjera.

"Todo nice pero yo no sabía que iba a grabar temas de él. Se hizo amigo mío y hasta después fue cuando comenzamos a coquetearnos como jóvenes y comenzamos a juntarnos, él me hablaba a las 2 de la mañana, cuando hacía sus conciertos y mi mamá le decía, '¿no sabes que la niña tiene que ir a la escuela?'", comentó Marisela durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino en 2018.

La cantante explicó que su primera producción, “Sin él” (1984), tardó un poco más de tres años de producción, porque Marco Antonio Solís escribía los temas en medio de sus giras, pero además ella tenía que mejorar su dicción.

"Yo iba mucho a los shows de ellos (Los Bukis) y Marco me trataba como a su novia, pero algo limitado porque yo era menor de edad, pero yo iba con mi asistente que mi mamá me puso para cuidarme, pero se dieron cuenta (del noviazgo) poco a poco", dijo Marisela.

La mancuerna que hizo con "El Buki" fue la que la llevó a vender 9 millones de copias y posicionar 10 temas en las listas de Billboard.

En 1983 cuando el disco de Marisela fue presentado, en la fiesta de lanzamiento estuvo presente una popular cantante de música mexicana Beatriz Adriana, quien por azares del destino conoció a Marco Antonio Solís en esa ocasión.

El músico fue invitado por Beatriz a participar con ella en la película “La Coyota” (1984), fue así que el amor surgió entre ellos durante el rodaje y terminaron en matrimonio, un año antes de que el Buki se presentara en “Siempre en Domingo” para cantar con Marisela La pareja ideal, y desde ahí comenzaron los rumores de que retomaron su romance.

"Me dediqué a mi música y cuando regresamos a presentar mi disco, porque todavía hice mucha promoción antes de la presentación de mi disco en Los Ángeles, es cuando fue Beatriz Adriana con él. No le quité nada a nadie, la cuestión aquí fue que se casaron, se divorciaron, y él y yo regresamos, por eso dicen que se lo quité, pero ya no estaban juntos", declaró Marisela.

Sin embargo, Beatriz Adriana declaró en el programa de "El Gordo y la Flaca" que una de las razones por las que terminó con Marco Antonio fue su relación con Marisela.

Marisela defiende a Marco de señalamientos

A un par de meses de que Sasha Sokol decidió señalar el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano, cuando ella tenía cuando ella tenía 14 años y él 39, una de las famosas que ha opinado sobre este tema es la cantante Marisela, quien compartió que ella vivió una situación similar

Fue durante una conferencia de prensa, que Marisela fue cuestionada sobre la relación que tuvo con Marco Antonio Solís, a la misma edad que tenía Sasha cuando De Llano se relacionó con ella, y le preguntaron si ella consideraba que el artista se aprovechó de ella por su edad.

“No tengo nada malo que decir de él. No, para nada [se aprovechó], él era mi novio y cuando uno es novio y sabe lo que hace no tienes que preocuparte”, dijo en un fragmento que fue recuperado por el programa Sale el Sol.

Lo que llamó la atención es que Marisela aseguró que a esa edad ya se es consciente de las acciones. ”A tus 14 años ya sabes a dónde te estás metiendo y qué vas a hacer, no puedes después regresar porque te da coraje o porque terminaste a culpar a alguien. Si uno se mete y ya sabe bien y sus papás saben, está entendido”, agregó.

