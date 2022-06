Rosalía presume sus curvas en la playa con lujoso bikini Fendi diseño de Kim Kardashian

Rosalía continúa sumando éxitos a su carrera como cantante y en medio de la comisión por sus más recientes lanzamientos decidió tomar un descanso, sin embargo, aprovechó para presumir su escultural figura con un exclusivo bikini de la marca de Kim Kardashian.

La cantante española se mantiene en contacto con sus fans a través de las redes sociales, pero esta vez consintió a sus más de 20 millones de seguidores en Instagram con una postal de sus vacaciones en Grecia donde disfrutó de la playa con un lujoso bikini en conjunto de color café.

“Que me pongan en el que me derrito, el mal de ojos que me manden me lo quito”, escribió Rosalía refiriéndose a su más reciente lanzamiento “Bizcochito” y que coincide con los días soleados que disfruta antes de retomar su apretada agenda de trabajo.

Rosalía con Rauw Alejandro en Grecia. Foto: Instagram @rosalia.vt

Rosalía no ha dejado de derramar miel en Santorini con su novio, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien aparece en una de sus fotografías con un gorro en color verde militar que se han convertido en un favorito de las celebridades para el verano.

Bikini de Rosalía

El bikini con el que la cantante, de 28 años, arrancó suspiros presumiendo sus curvas a bordo de un yate es de la marca de Kim Kardashian, Skims, y Fendi.

La intérprete de “Con altura” mostró su faceta como modelo en la más reciente colección de Skims de Kim Kardashian, ahora presumió uno de los exclusivos modelos creados en conjunto con la marca de lujo italiana, Fendi.

El bikini café ya no se encuentra disponible en la tienda en línea, tal y como se informa en su sitio web; sin embargo, el costo de la prenda ronda los 8 mil pesos mexicanos y consta de dos piezas con las letras “Fendi” y “Skims” en tonos más oscuros.

Bikini de Rosalía ronda los 8 mil pesos mexicanos. Foto: Instagram @rosalia.vt

