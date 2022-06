"Él me decía que no podía respirar": Gaby Crassus habla sobre la muerte de su esposo, Rodrigo Mejía | VIDEO

Todos tienen historias de vida; algunas son más tristes que otras, pero lamentablemente, todas las personas han experimentado o experimentarán la pérdida de un ser querido, tal y como le pasó a Gaby Crassus, la conductora que tomó el lugar de Laura Bozzo en el talk show de la televisora de Ajusco.

A pesar de que a inicios de años se promocionó con mucha fuerza el nuevo programa de la peruana, debido a que su participación en 'La Casa de los Famosos 2' se ha prolongado, la producción decidió tomar una drástica decisión al poner al frente del proyecto a Gaby Crassus, quien ahora encabeza 'Asuntos de Familia'.

La empatía y delicadeza con la que hemos visto a Gaby Crassus desenvolverse en el mencionado programa, es solo una coraza que alberga una nube de sentimientos que su corazón ha tenido que pasar desde principios de 2021, año en el que el Covid-19 le arrebató al gran amor de su vida.

En dicho año, Rodrigo Mejía, reconocido actor mexicano, perdió la batalla contra el Covid-19, virus del cual tanto él como su familia se protegieron a más no poder, sin embargo, el día que el virus logró traspasar la barrera, no cesó hasta cobrar la vida de uno de los integrantes de la familia de Gaby Crassus, quien aún rompe en llanto al recordar a su gran amor.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la conductora que remplazará a Laura Bozzo fue cuestionada sobre cómo fue la muerte de su esposo, a lo cual, Crassus respondió con absoluta sinceridad asegurando que ellos creían que ya habían superado lo peor, pues Rodrigo comenzaba a mostrar mejorías.

Sin embargo, un día el teléfono sonó y fue como si algo le dijera que no contestara, aún así atendió el llamado y lo que escuchó le arrebató las esperanzas, pues después de haber presentado una curva de mejora, Rodrigo Mejía había empeorado, iniciando con esto lo que se convertiría en su etapa final.

"Él me decía que no podía respirar (...) Yo le vi el miedo en los ojos; mi Rodri estaba aterrado (...) yo [me cuestiono] ¿por qué si él era tan bueno tuvo que pasar por algo así?", expuso Gaby Crassus entre lágrimas al periodista de espectáculos.