¿Lucerito Mijares se presentará en el Auditorio Nacional? Sus padres terminan con las dudas

Lucero y Manuel Mijares ya tienen todo listo para regresar a los escenarios con su gira "Hasta que se nos hizo" en el Auditorio Nacional. La gran incógnita es si sus hijos se subirán con ellos, sobre todo Lucerito, quien ha mosteado mayor interés por lanzarse como cantante próximamente y que se ha dejado ver compartieron los micrófonos con sus papás.

Los cantantes de "El privilegio de amar" dieron una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de sus próximos conciertos del 17 y 18 de junio, en el auditorio de la Ciudad de México, en donde cantarán sus mejores temas musicales. La gira ha tenido mucho éxito y ha dado de qué hablar, pues su hija Lucerito Mijares se ha subido al escenario a hacer algunos coros e interpretar sus sencillos más memorables.

¿Lucerito Mijares estará en el Auditorio Nacional?

Durante el encuentro con la prensa, la pregunta obligada fue si su hija de 17 años, estará presente en el concierto y si tomará el micrófono para acompañarlos. No obstante, los cantantes aseguraron que hasta el momento no hay planes de eso, pues es una decisión que toma Lucerito antes de que ocurra el concierto, sin embargo, no descartaron que la joven sorprenda al público.

“La Beba, Lucerito chiquita, podría ser, lo que pasa es que ella siempre decide en el último momento y no sabe, porque es muy de momentos. En el streaming, por ejemplo, todavía el jueves ella decía, no, no voy a cantar, ensayamos ese jueves, porque el programa era el viernes y claro llegó ella y todos nuestros músicos, toda la producción los conocen desde chiquitos, a La Beba desde chiquita, la animaron mucho”, destacó el intérprete de "Para amarnos más".

Aunque Lucerito Mijares aún no se ha lanzado como cantante de forma oficial, su papá manifestó sus deseos porque participe en el concierto del Auditorio Nacional, pues destacó que será una gran oportunidad y grata experiencia, ya que hay que recordar que es uno de los escenarios más importantes del país.

“Ojalá. Como yo le dije: ‘Es tu escenario, si quieres súbete, si quieres canta, si no quieres no', entonces vamos a ver si se anima, ojalá que se anime, porque sí puede ser un muy buen recuerdo para ella estar en un Auditorio”, destacó Mijares, quien apuntó que sería una grata sorpresa para el público verlos en familia.

SIGUE LEYENDO:

Lucerito Mijares opaca a Ángela Aguilar, ahora con un hermoso vestido corto para estilizar la silueta: FOTO

Lucerito Mijares exhibe a su mamá Lucero: "¿Si seremos madre e hija?"

Lucero explota contra los detractores de su hija; asegura que a Lucerito Mijares no le afectan las críticas | VIDEO