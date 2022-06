Lucero explota contra los detractores de su hija; asegura que a Lucerito Mijares no le afectan las críticas | VIDEO

Luego de que Lucero y Lucerito Mijares posaran para la revista 'Quién', las críticas en torno a la apariencia de la hija de 'La Novia de América' no tardaron en emergen en redes sociales, lo cual ocasionó que la también actriz de telenovelas se posicionara al respecto y saltara en la defensa de su hija.

Previo a ello, Lucero aseguró que vivió momentos muy bonitos durante la sesión de fotos que protagonizó a lado de Lucerito, sin embargo, expuso que su hija no era una copia de ella ni de Manuel Mijares, ya que tenía una personalidad propia.

"Ella no copia a nadie. Y como lo digo en esta revista: Ella no es ni mi copia, ni la copia de su papá, ni pretende serlo, ni pretendemos que lo sea. A mi me encanta que ella sea única", señaló Lucero en un video que compartió en su cuenta de YouTube.