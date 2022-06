Lucerito Mijares "no es mi copia": Lucero reacciona a las comparaciones con su hija

Ante las comparaciones que se han desatado, Lucero aclaró que su hija Lucerito Mijares "no es su copia", ya que tiene una personalidad "única", con una esencia libre. Estas declaraciones surgieron en un video en el que habló de su experiencia al hacer una portada de revista con su pequeña de 17 años, quien es la primera vez que posa de esta forma.

"La novia de América" publicó un video en su cuenta de YouTube en el que declaró que esta muy emocionada por aparecer en la revista Quién junto a su pequeña, pues aunque ya lo había hecho anteriormente, su hija con Manuel Mijares, era una niña, por ello, disfrutó esta experiencia, ya que pudo interactuar con Lucerito, quien se mostró como realmente es en esta sesión de fotos.

Lucero habla sobre las comparaciones con Lucerito Mijares

La actriz, de 52 años, indicó que las entrevistas escritas no logran captar la esencia de las personas, sobre todo de Lucerito, quien es una joven muy expresiva, no sólo con las palabras, también con los gestos. Asimismo, dijo que su hija tiene otras pasiones e intereses, por lo que no es igual a ella ni a su papá Mijares, quienes nunca la han obligado a ser su "copia", ya que entienden que tiene que hacer su propio camino.

"Ella siempre ha tenido una personalidad muy de ella, ella es una esencia tan libre, tan maravillosa. Ella es del signo Acuario, es del 2 de febrero día de la Candelaria, y yo no se si sea por su signo, pero su carácter es muy ella. Ella no copia a nadie. Y como lo digo en esta revista: Ella no es ni mi copia, ni la copia de su papá, ni pretende serlo, ni pretendemos que lo sea. A mi me encanta que ella sea única", dijo.

Asimismo, dijo que se divirtió mucho haciendo esta sesión de fotos, en donde por primera vez Lucerito experimentó el arreglarse y prepararse un poco más, pues indicó que no está acostumbrada a maquillarse o elegir prendas llamativas, de hecho, destacó que no es una chica "que esté probándose vestidos todos los días o pintándose las uñas todo el tiempo", ya que ella está más interesada en su música y sus actividades.

En su video, volvió a agradecer el cariño de la gente e indicó que a pesar de que sí ha visto comentarios negativos, son más aquellos que muestran su amor tanto a ella como a su hija, quien a pesar de que no ha hecho su debut de forma oficial en la música, ya cuenta con muchos fans, quienes la siguen en redes sociales, en donde dijo también muestra su lado más auténtico.

