"Con el corazón en la mano", Laura Bozzo suplica reconciliación con Niurka en LCDLF2 | VIDEO

Laura Bozzo es una de las conductoras más polémicas de la televisión y su participación en "La Casa de los Famosos 2" no ha pasado desapercibida, sobre todo por sus constantes pleitos con Niurka Marcos a quien esta vez le pidió al borde del llanto una reconciliación.

El encuentro entre la vedette cubana y Laura Bozzo era uno de los más esperados en el reality show, esto debido a los dimes y diretes que han protagonizado en más de una ocasión ante las cámaras. Aunque todo parecía indicar que sería una convivencia tranquila, de inmediato los conflictos comenzaron entre ellas.

La conductora comenzó la riña al acusar a Niurka de hacer un complot para que saliera de LCDLF2 votando por ella. A éste se sumaron algunas peleas que terminaron en una intensa platica donde Bozzo se disculpó con la vedette, quien más tarde fue acusada en redes sociales de hacerle brujería.

Pese a las constantes amenazas de Laura Bozzo de salir del programa, ambas siguen dado de qué hablar debido a la traición que existe entre ellas sin importar que han intentado reconciliarse en más de una ocasión y los lazos que han formado con sus compañeros.

Laura Bozzo se disculpa con Niurka

Los famosos están divididos en dos equipos que en este momento están liderados por Niurka y Laura Bozzo, quien se dijo cansada del “juego” que existe entre los participantes y que los han llevado a fuertes enfrentamientos.

“Me siento horrible porque no me parece que este juego ya sea para mí, yo soy demasiado sentimental y todo lo hago con el corazón. No puedo pensar en una estrategia o hacerle daño a alguien que quiero”, dijo Bozzo al borde del llanto.

La conductora dijo acercarse a ella “con el corazón en la mano” para disculparse de todo lo que ha pasado entre ellas y exigió una reconciliación, algo que logró molestar a su equipo debido a la pelea que protagonizó la actriz con Daniella Navarro.

La modelo venezolana arremetió contra la vedette usando el estilo que tanto la caracteriza para burlarse de ella y criticar su físico, mientras que Niurka se bajó el pantalón y le mostró su retaguardia, dejando sin palabras al resto de los participantes.

