“Balthazar": Llega serie sobre un forense singular interpretado por Tomer Sisley

El actor francés Tomer Sisley interpreta a un patólogo forense que resuelve casos gracias a una singular conexión que tiene con los muertos, en la serie “Balthazar", “es una singular habilidad que tiene mi personaje lo que le ayuda a encontrar soluciones, en realidad a mí me gustaría tenerla para ayudar” dijo en entrevista.

El actor aseguró que este tipo de series gustan mucho al público “a los espectadores les gustan las historias de resolver casos y este patólogo cuenta con la extraña habilidad de hablar con los muertos además de utilizar métodos poco convencionales para resolver sus casos”.

Sobre cómo selecciona sus papeles el actor aseguró que le gusta experimentar diferentes historias, además comentó que le encantaría trabajar en México, “hace poco fui de vacaciones y quedé fascinado de la comida y la gente, me gustaría mucho trabajar en ese país, pero tengo mucho problema con el español, no se hablar bien y eso es lo que me ha detenido”.

También cuenta con la participación de Yanning Samot, quien interpreta al detective Jérôme Delgado, uno de los que apoya los métodos poco convencionales del forense; Philypa Phoenix hace el papel de Fatim Saghi, una patóloga que trabaja con Eddy, interpretado por Côme Levin, para examinar los cuerpos de los fallecidos en busca de pistas y pruebas.

La serie francesa llega con su primera temporada a AXN mañana a las 22:00 horas y con un episodio doble.

“Balthazar

El actor participa en la serie Una madre perfecta.

Fue el primer comediante francés que ganó el festival Just for laughs gags.

Hizo la cinta de streaming Flechazo a primera vista.

1974 nació en Berlín, Alemania.

2020 hizo la serie el Messiah.

