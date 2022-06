Verónica Castro y Lupita D'Alessio: el triangulo amoroso en el que se involucraron con este futbolista chileno

Lupita D'Alessio ha sido una de las cantantes más icónicas de la década de 1980 en México, pero también se ha visto envuelta en varias polémicas a lo largo de su carrera, especialmente en su vida privada.

Y es que las drogas fueron solamente una etapa en la vida de la famosa cantante, las cuales la llevaron a rehabilitarse en Guatemala, pues también se enamoró y le rompieron el corazón, lo que probablemente la llevó a escribir grandes canciones.

El triángulo amoroso

La "Leona Dormida" mantuvo una relación con el exfutbolista chileno, Carlos Reinoso de 1979 a 1984, en la que vivieron en unión libre y nunca llegaron al altar, dicha relación no fue bien vista por muchas personas, ya que la señalaron de supuestamente haberle sido infiel a Jorge Vargas, no obstante, decidieron separarse en buenos términos.

En la serie "Hoy voy a cambiar" la cantante reveló que estuvo enamorada de él, aunque en la relación había maltrato psicológico. No obstante, hubo una tercera en discordia.

Verónica Castro se peleó con Lupita D'Alessio. | FOTO: Especial

El chileno se enamoró profundamente de Verónica Castro y la polémica estalló en un partido de futbol de cantantes contra actrices, en el marco de la final de futbol femenil de Italia contra México, en el que participaron famosas como Angélica María y Carmen Salinas.

En dicho partido, la intérprete de "Mudanzas" metió el gol que le dio el triunfo a su equipo, lo cual no le agradó a Castro, por lo que se acercó y le mentó la madre, a lo que la cantante le advirtió: "Aquí no me vas a hacer un escándalo, abajo en el vestidor nos vemos." Fue en los vestidores donde D'Alessio le dio un golpe a la actriz que le generó un ligero sangrado.

Sin embargo, la intérprete de "Mentiras" decidió seguir adelante con su vida y se casó con Julio Canessa, con quien se cree que anduvo por despecho tras la ruptura con Reinoso. El matrimonio entre el futbolista uruguayo, que en ese entonces tenía 23 mientras que Lupita tenía 28 años, duró menos dos años.

La cantante se enamoró de Carlos Reinoso. | FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

Lupita D'Alessio: ellos fueron los AMANTES de la "Leona dormida"

Lupita D' Alessio confirmó que Carlos Reinoso aventó a Verónica Castro de un coche andando: VIDEO

¿Verónica Castro y Juan Gabriel tuvieron un romance? Así fue el día que se besaron en “Mala noche…¡No!”