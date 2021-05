Lupita D' Alessio confirmó que Carlos Reinoso aventó a Verónica Castro de un coche andando: VIDEO

Lupita D' Alessio fue una de las grandes cantantes en la década de los 80, pero su fama también estaba presente en el mundo del fútbol, ya que mantuvo una relación por cinco años con Carlos Reinoso, estrella del Club América, pero no todo era risa y diversión, ya que existía una historia donde el chileno la aventó del coche andando.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la "Leona Dormida" contó algunos detalles de su vida privada, donde aprovechó para desmentir la historia que el futbolista la había aventado del coche, pero esto no quiere decir que no hubiera pasado, solo que no fue a ella.

Según la versión de la cantante, Reinoso si aventó a una mujer, pero no sería ella, sino Verónica Castro, en su relato expresó que era una persona de ojos verdes la que habría sido sacada del coche en movimiento.

La historia según Lupita

D'Alessio quiso ser más clara sobre la mujer que habría salido del auto del chileno al explicar con "Mala noche" (haciendo referencia a la letra de la canción interpretada por Verónica Castro); posteriormente explicó que le pasó el carro. "Le pasó el carro y tiene un dedo chueco. Se echó para atrás, el aventó el coche y así dejó el dedo. Después de ella seguí yo", dijo Lupita.

Un amor a primera vista

"La Leona Dormida" explicó que el amor que sintió por el chileno se dio a primera vista en un Festival OTI fue a primera vista, posteriormente se dio una relación de unión libre por cinco años. La relación terminó hasta 1984 bajo los mejores términos, esto gracias a que no todos los momentos fueron los mejores donde confirmó que todos los futbolistas son traicioneros.

A pesar de esa declaración, Lupita dejó claro que Reinoso era un gran tipo, pero al mismo tiempo dijo que es el hombre más sexy con el que ha estado.

dza