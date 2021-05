Kuno Becker NO es el invitado que llegó drogado a una entrevista con Yordi Rosado

A través de sus historias de Instagram, Yordi Rosado dio a conocer que no fue Kuno Becker el actor que acudió a una entrevista con él en estado inconveniente.

En el clip, el exintegrante de "Otro Rollo" dijo que la publicación que hizo esta aseveración estaba mintiendo, ya que él nunca ha revelado, ni lo hará, quién fue la persona a la que no pudo entrevistar por esta razón.

"No es cierto, evidentemente, no voy a mencionar quién es la persona, por respeto. Si alguien te da su tiempo, va hasta a tu casa, no vas a hacerlo sentir incómodo, pues cada quien tiene sus problemas".