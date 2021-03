Luis Roberto Guzmán no quiere ser papá; ¿le pasa lo mismo que a Kuno Becker?

Luis Roberto Guzmán tuvo un entrevista para el programa "Sale el Sol" en la que confesó que no quiere convertirse en padre, al menos en este momento de la vida.

El puertorriqueño dijo además que el motivo de esto es que no se ve como un hombre de familia, sino como una persona que gusta de estar viajando y haciendo otras cosas que no están ligadas a la vida hogareña.

“Yo que soy una persona callejera, y que me fascina el ruido de la calle y que me fascinan las grandes ciudades, si ha sido muy interesante que no me coma la ansiedad dentro del propio hogar, aparentemente sin no tener nada qué hacer, ha sido un trabajo personal, psicológico y emocional en todo el sentido de la palabra”, finalizó.