Erik Rubín habla de su intimidad con Andrea Legarreta; dice que está contenta con su "gran atributo"

El cantante Erik Rubín se pronunció al respecto de las recientes declaraciones que brindó su esposa Andrea Legarreta sobre el detalle íntimo que ha hecho que su matrimonio perdure hasta el día de hoy.

Después de que la conductora del programa Hoy aseguró que gracias a los “atributos” de Erik es que mantiene una relación estable con él, el exTimbiriche charló con la prensa sobre este tema, sobre todo porque las imágenes a la que hizo referencia Legarreta fueron captadas dentro de la obra “José el soñador”, informó Agencia México.

“Me contó Andrea, ya ves de repente un poquito de descuidos… yo estaba usando unos boxers normales y hacían mucho bulto, y en la desesperación para esa función decidí quitármelos y dije ‘bueno, después ya me pongo otra cosa’, ¿cómo le llaman?, el suspensorio, pero en esa función no lo usé y al parecer se dieron cuenta, pero yo ahí (pensando), no hay bronca, no se ve, y sí se veía”, explicó el artista con una gran sonrisa.

Pero al escuchar que una reportera le reiteró que Andrea Legarreta aseguró que “el paquetazo” es el secreto de su matrimonio, Rubín replicó con humor: “Ella fue la primera en checar el control de calidad y no hay quejas”.

De la misma manera, el intérprete aprovechó el momento para hacerle promoción a la obra y recalcó que ahora dejará abierta la posibilidad para que sus atributos sobresalgan en el escenario.

“Lo que les voy a decir es que va a ser random, o sea, de repente, por eso tienen que ir a todas las funciones, porque no se sabe en cual voy a sacar el suspensorio, entonces estén pendientes”, manifestó.

Por otra parte, el artista celebró que Andrea Legarreta ganó el litigio que mantenía con una revista que señaló había tocado la parte íntima de un instructor.

“¡Qué bueno!, para que no se anden pasando de lanza, ni con ella ni con nadie. De no difamar, una cosa es que hagas una cosa picosona y otra cosa es difamar”, recalcó.

Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

Oskarín de VLA revela su rostro sin maquillaje; así luce el comediante de Los Destrampados

"Nos volveremos a encontrar": Conductora de Hoy que fue "despedida" tras accidente manda triste mensaje