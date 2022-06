Respira antes de ver a Maribel Guardia cuando tenía 20 años

Maribel Guardia es una de las famosas que ha impresionado por mantener una silueta escultural a pesar de pasar de los 60 años, pues la actriz luce como cuando debutó en el cine y la televisión, y para muestra están algunas fotos del recuerdo que ella misma comparte en sus redes sociales, como al que reveló este jueves.

La originaria de Costa Rica comenzó su carrera en el espectáculo después de participar en Miss Universo representando a su país natal. A pesar de no ganar el concurso de belleza, llamó la atención de los productores y directores quienes la invitaron a participar en diferentes obras de teatro, películas y telenovelas, siendo su primera aparición la cinta "Como México no hay dos" en 1981.

Así se veía Maribel Guardia a los 20 años

La tarde de este jueves, la actriz replicó en sus historias de Instagram una foto de su juventud que uno de sus fanáticos compartió en la plataforma. "Cuando conocí a @maribelguardia" colocó el usuario de nombre Michel Campillo, quien reveló una imagen en la que se puede ver a una muy joven Maribel cargando a un bebé, que presuntamente es el seguidor, quien demostró su admiración y cariño con esta postal.

Maribel Guardia de joven cargando un bebé Foto: Especial

En la fotografía se puede ver a la también cantante luciendo un estilo muy retro, pues usa un vestido negro y luce una cola de caballo alta con la que presume su larga cabellera negra. El maquillaje es típico de la década de los años 80 y 90, pues a pesar de no estar muy cargado destacan los labios rojos. Aunque no se especifica en que año fue toma esta imagen, se puede decir que fue tiempo después de que Guardia debutó en el espectáculo.

