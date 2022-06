Maribel Guardia presume silueta perfecta y derrocha estilo a sus 63 años

Maribel Guardia causó furor entre sus millones de seguidores en Instagram luego de publicar una fotografía con la que mostró que tiene una silueta perfecta y las mejores piernas a sus 63 años, derrochando estilo con un vestido de color arena perfecto para los días de calor.

La guapa actriz, originaria de Costa Rica, celebró su cumpleaños número 63 el pasado 29 de mayo, y aunque pasa de los 60, Guardia confirma que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de ser sensual, pues con cada uno de sus atuendos deja sin aliento a sus millones de fans.

Maribel Guardia presume silueta perfecta

Fue este miércoles cuando Maribel compartió en su cuenta oficial de la popular plataforma, donde la siguen 7.5 millones de fans, una instantánea en la que se dejó ver en el jardín de su casa y luciendo un sofisticado vestido que destaca por su diseño cruzado en la parte superior.

Maribel conquista las redes con su belleza y silueta perfecta. Foto: IG @maribelguardia

"#feliz #miercoles No se te ocurra disminuir tu luz para que alguien más se sienta cómodo. #look", fue la frase y los hashtags con la que la actriz y cantante acompañó la imagen que ha causado revuelo entre sus seguidores, logrando obtener cientos de comentarios, y hasta el momento más de 13 mil "me gusta".

Guardia, que inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza, cada día demuestra que la edad no importa y presume espectacular figura y la mejor actitud, como lo deja ver en las publicaciones de sus cuentas oficiales, como en esta ocasión en la que se lució con un vestido que también hizo resaltar sus piernas y su silueta perfecta.

A los 19 años llegó a México y obtuvo fama con sus actuaciones en películas y novelas. Actualmente, la actriz se ha ganado también un lugar en las redes, donde es muy activa y constantemente comparte contenido con el que llama la atención por sus atrevidos looks.

