Laura Bozzo rompe en llanto en LCDLF2 y Niurka ¿lo disfruta? | VIDEO

Semana tras semana, la situación en 'La Casa de los Famosos 2' continúa subiendo de nivel, al grado de que los conflictos internos entre los participantes comienzan a ser insostenibles para algunos de los concursantes, entre ellos, Laura Bozzo, quien terminó rompiendo en llanto por la culpa de sus compañeros.

Esto se dio debido a que nuevamente los integrantes de LCDLF2 hicieron comentarios en relación a la edad de peruana, asegurando que esta le impedía hacer ciertas actividades, lo cual terminó por sacar de sus casillas a la Señorita Laura, quien cuestionó el por qué su edad siempre era un tema de conversación.

"Nos gustaría que no participaras para no poner en riesgo tu salud, yo con todo gusto cubro cualquier turno que te toque", se escuchó decir a uno de los integrantes del equipo de Niurka, a lo cual Laura Bozzo respondió afirmando que ella no tenía ningún problema de salud.

SIGUE LEYENDO: "Asquerosa y peligrosa": Gustavo Adolfo Infante sobre la brujería que Niurka le hizo a Laura Bozzo

Además, aseguró que si sus años realmente fueran un impedimento, ella no estaría concursando en el reality, mismo en el que se ha posicionado como una de las favoritas.

Laura Bozzo en LCDLF2

Conviene señalar que mientras Laura Bozzo explotaba contra sus compañeros, Niurka sonrío sutilmente, lo cual provocó que muchos internautas la tacharan de insensible. Incluso Laura dijo que eso fue la gota que derramó el vaso y por lo cual decidió irse a su cuarto, donde terminó llorando por los comentarios de sus compañeros.

Luego de que Laura Bozzo se fuera a llorar a su alcoba, sus amigos del equipo la fueron a consolar y le dijeron que tomara las cosas de quien venían, sin embargo esto no pudo darle confort a la Señorita Laura, quien nuevamente se dijo segura de querer abandonar 'La Casa de los Famosos 2'.

Cuestión que fue apoyada por sus seguidores, quienes señalan en redes sociales que lo mejor para la salud mental de Laura Bozzo es que salga del reality.

SIGUE LEYENDO: ¿Laura Bozzo no se baña? Exhiben falta de aseo de la "Señorita Laura" en LCDLF2 | VIDEO