Yalitza Aparicio presume silueta en TikTok con entallado leggins y ombliguera | VIDEO

Yalitza Aparicio no para de sorprender a sus miles de seguidores en TikTok, pues gracias a la plataforma de videos ha mostrado su lado más divertido y coqueto, como lo hizo en su última publicación en la que presumió silueta con entallado leggins y ombliguera.

La actriz logró la fama en el año 2018 con su participación en la película "Roma" de Alfonso Cuarón, en la que dio vida a Cleo, y desde ese momento se ha convertido en una de las artistas consentidas, logrando sumar cada día más fans, a quienes consiente constantemente con fotos en las que muestra sus mejores looks.

Yalitza Aparicio se luce en leggins y ombliguera

Fue hace unos días cuando la actriz compartió en su cuenta oficial de TikTok un video en el que se le puede ver vistiendo un coqueto conjunto deportivo de leggins y top, con el que presumió cuerpazo, y conquistó la popular red social, pues es uno de sus clips más reproducidos.

Yalitza se lució en coqueto look. Foto: TK @ yalitza.aparicio.mtz

En el clip, que dura sólo unos segundos, se puede ver a Yalitza haciendo un playback de la canción "Por qué les mientes" de Tito "El Bambino" y Marc Anthony, imágenes que acompañó con el texto: "no comiencen, no es para nadie... bonito #domingo", y por las que recibió más de 43 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

Tal como lo hizo hace unas semanas al lucirse en bikini, para días después imponer moda en ajustados jeans desde el famoso "Puente de Cristal de Oaxaca", hoy la actriz volvió a causar furor al mostrar un look casual y confirmar que tiene una silueta esbelta y curvilínea de la que se siente orgullosa.

Originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, Aparicio, de 28 años, ha logrado en poco tiempo consolidar su carrera como actriz y en los últimos meses también como creadora de contenido, pues cada día es más seguida en TikTok, recibiendo hasta el momento 3.4 millones de "me gusta".

MIRA EL VIDEO: