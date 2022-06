Productor de obra donde actuó Silvia Pinal es acusado de acoso; testigo cuenta cómo trataba a la diva del Cine de Oro

Después de que se revelaran unos nuevos audios de Iván Cochegrus, productor de la obra de teatro de la polémica obra de Silvia Pinal, un testigo salió a asegurar que eran reales, asimismo confesó que sufrió acoso sexual, delito por los que actualmente mantiene una demanda en su contra.

A pesar de que la obra "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!" fue suspendida tras las polémicas que se desataron, el productor sigue dando de qué hablar, ahora con las acusaciones de acoso sexual que supuestamente sufrió Marco Antonio Mejorada, uno de sus empleados, quien también habría compartido algunos audios a la revista TV Notas.

Testigo acusa a Iván Cochegrus de acoso sexual

Mejorada fue invitado al programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, en donde contó cuando sucedió la agresión. "Me tocó una vez sin mi consentimiento, yo estaba dormido. Es un abuso de este señor (Cochegrus), yo lo consideraba un amigo. Yo todavía agarré la onda y le dije '¿Sabes qué?, yo respeto tus preferencias sexuales, yo respeto a la comunidad gay, pero a mi me gustan las mujeres'", indicó el testigo, quien dijo que el productor le comentó que fue "sin querer".

El empleado dijo que además de esta denuncia por acoso sexual, también tiene otras en donde demanda su pago de honorarios y daño moral, pues Iván Cochegrus también inició un proceso en su contra, ya que afirma que los audios que dio a la revista de espectáculos están alterados.

Iván Cochegrus le daba medicamentos a Silvia Pinal

En la misma conversación, Marco Antonio aseguró que los audios que dio a conocer Tv Notas son reales, y que ya los llevó con la policía para comprobarlo.

También indicó que el productor le pedía que consiguiera un medicamento, que, de acuerdo al testigo, era para que Silvia Pinal "aguantara a dar las dos funciones" en "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!".

"Lo que nunca se me hizo aceptable, fue que este señor (Iván) quisiera medicar a la señora (Silvia Pinal), yo creo que eso lo tenía que hacer un doctor, ni dar las indicaciones a los enfermeros. (...) Él quería que (Silvia) estuviera alerta para que pudiera estar en sus obras de teatro, si no no iba a dar las dos funciones".

En tanto, Mejorada admitió que estuvo en la cárcel por 10 años al ser imputado por robo de auto, sin embargo, indicó que "fue un delito que no cometió". Ahora, dijo está dispuesto a defenderse y demostrar que Iván Cochegrus es una persona que "habla detrás de todos".

