Christian Nodal: Este es el VIDEO en el que el cantante conoció a Mariana García, su nueva conquista

El 29 de mayo del 2020 fue el día que Christian Nodal lanzó el tema “Amor tóxico", un sencillo con el que enamoró a los fans de su música y con el que conquistó a nuevos oyentes.

En el video para promocionar la canción, Nodal aparece con una joven y bella modelo de origen sinaloense, se trata de Mariana García con la que ahora se le ha relacionado sentimentalmente.

Hace unos días se dieron a conocer algunas imágenes en las que aparece el intérprete de regional mexicano junto a una jovencita, que se presume es la misma modelo con la que trabajó anteriormente.

Se manejó diversa información y toda coincidía en que están saliendo, pero ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que se encuentran intentando algo formal.

La grabación forma parte del disco “AYAYAY!” y el tema fue compuesto por Christian Nodal y Edgar Barrera, actualmente el video en YouTube reúne más de 80 millones de visualizaciones.

“Pero yo te quiero así

Y no te cambio por nada

Sin ti ya no sé vivir

Yo me muero si te largas

Y es que yo te quiero así

Mi amor tóxico del alma

Y aunque nos cueste convivir

Contigo yo sí me casaba

Y lo que digan que nos valga”