Paola Rojas derrocha elegancia y belleza desde la pelea del "Canelo" Álvarez: FOTOS

Paola Rojas estuvo presente en Las Vegas, Nevada la noche del sábado 7 de mayo para apoyar a Saúl “Canelo” Álvarez en su pelea ante el ruso Dmitry Bivol y como es costumbre la querida conductora de “Netas Divinas” robó la atención debido a que derrochó belleza y elegancia con el increíble outfit que eligió para este exclusivo evento.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la reconocida periodista dejó ver que llegó a Las Vegas desde el pasado viernes y aprovechó su estancia “en la ciudad del pecado” para asistir a un concierto de Michael Bublé donde estuvo gritando como toda una adolescente dejando ver que el cantante canadiense es uno de sus artistas favoritos.

Luego del concierto y una vez llegado el día de la pelea, Paola Rojas estuvo en la T-Mobile Arena para apoyar a Saúl “Canelo” Álvarez desde las primeras filas y previo al combate tuvo la oportunidad de platicar con Ramón “Inocente” Álvarez, el hermano mayor del pugilista tapatío quien estaba confiado del triunfo de su consanguíneo, sin embargo, el tapatío terminó perdiendo ante su rival de origen ruso.

Paola Rojas entrevistó al "Inocente" Álvarez previo al combate del "Canelo". Foto: IG: paolarojas

Pese a la amarga derrota del “Canelo” Álvarez, Paola Rojas se la pasó muy bien conviviendo con las diferentes celebridades que se dieron cita para apoyar al mexicano, incluso, aprovechó para tomarse una foto junto a una de las parejas del momento, Diego Boneta y Renata Notni.

En la imagen que compartió junto a la pareja, destacaron dos cosas, la primera de ella es que se pudo apreciar de mejor manera parte de su outfit, el cual era totalmente negro dándole un toque de elegancia a su imagen, además, los tres involucrados se llevaron decenas de halagos.

Por otra parte, en la sección de comentarios de la publicación de Paola Rojas, algunos internautas revivieron el supuesto romance de la ex esposa de Luis Roberto Alves “Zague” con Saúl “Canelo” Álvarez, con quien la han relacionado en más de una ocasión, no obstante, la periodista no contestó a estos señalamientos pues hace unos meses aclaró que lo único que hay entre ella y el boxeador es una excelente amistad.

