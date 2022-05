Julio Alemán: El Galán del Cine de Oro que sufrió un infarto sin darse cuenta y sobrevivió

Julio Alemán fue uno de los galanes de la época de Oro del Cine Mexicano que conquistó al público debido a su talento, carisma y atractivo físico. El actor tuvo una larga trayectoria en la pantalla grande, el teatro y la televisión, sin embargo, en los últimos días de su vida fue víctima de una terrible enfermedad que mermó su salud. Debido a su condición, sufrió un infarto, pero no se dio cuenta y sobrevivió.

El originario de Morelia, Michoacán, comenzó a trabajar en el medio artístico en obras de teatro, y después dio un salto al cine y a la televisión. Participó en producciones muy importantes junto a figuras de la talla de María Félix y Silvia Derbez; asimismo, pudo mantenerse activo tras declive de la época dorada de la cinematografía nacional, lo que permitió que siguiera colaborando en el espectáculo hasta poco antes de su muerte.

Julio Alemán sufre infarto sin darse cuenta

Tras más de 50 años actuando en diferentes producciones, Julio Méndez Alemán, nombre completo del artista, comenzó a enfrentar problemas de salud tras detectarle cáncer. A finales del 2011, el actor, de entonces 78 años, hizo público que los médicos le encontraron un tumor en el pulmón izquierdo, por lo que fue sometido a quimioterapias, sin embargo, se encontraba positivo, ya que quería seguir trabajando.

No obstante, el 9 de abril de 2012 ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), a causa de una infección en los pulmones, pero después de unos estudios se dio a conocer que 10 días antes de estar hospitalizado, el actor sufrió un infarto del que no se percató y sobrevivió, sin embargo, la afección mermó su corazón y le provocó una insuficiencia renal, debido a que el órgano no bombeaba la sangre indicada.

"Él tuvo un infarto hace diez días y no se dio cuenta y eso le causó la infección”, informó la familia horas antes de su muerte, puesto que el 11 de abril de 2012, Julio Alemán falleció de un infarto fulminante. El galán del Cine de Oro fue despedido por sus seres queridos, amigos y varias celebridades con las que trabajó a lo largo de su carrera.

Julio Alemán: un galán y caballero del cine

El actor nació el 29 de noviembre de 1933, en la capital de Michoacán, y fue el octavo hijo de once, de la familia creada por el banquero José Méndez Velásquez y Otila Alemán Barrón. Aunque comenzó a estudiar ingeniaría, decidió dejar la carrera para dedicarse a la actuación, profesión que fue rechazada por sus padres en un principio.

Julio Alemán siempre fumó, por lo que desarrolló cáncer de pulmón Foto: INAH

En 1952, hizo su debut en la obra experimental 'Espaldas mojadas', al siguiente año tuvo una pequeña participación en la película 'El Zarco', pero fue hasta la primera telenovela mexicana 'Senda prohibida', de 1958, junto a Silvia Derbez, que Julio Alemán se ubicó como uno de los galanes más destacados de la pantalla.

'Amor y sexo (Safo '63)', con María Félix, 'El zarco', 'Sangre en el Río Bravo', 'Las pirañas aman en cuaresma', 'Patsy, mi amor', 'El tunco Maclovio', son algunas de las más 140 películas en las que participó, mientras que en la televisión estuvo en alrededor de 30 producciones siendo la última 'Soy tu dueña', protagonizada por Lucero y Fernando Colunga. En tanto, la obra 'Perfume de Gardenias', marcó su despedida de los escenarios previo a su muerte.

