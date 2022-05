¿El regreso de Nodeli? Por accidente, Christian Nodal revela que sigue hablando con Belinda

Christian Nodal y Belinda han sido una de las parejas más mediáticas y virales en México durante los últimos años. El 'imposible' romance surgido en 'La Voz México' estuvo a punto de llegar al altar. Sin embargo, por causas que no especificaron, los cantantes terminaron en medio de rumores y especulaciones.

Uno de los rumores más fuertes fue que Belinda maneja un modus operandi con sus parejas, en el sentido de que siempre sostiene romances con hombres que tienen una fortuna y que pueden costear todos los lujos a los que está acostumbrada la 'Boba Niña Nice'. Un común denominador entre las exparejas de Beli, es que varios se han tatuado el nombre o el rostro de la cantante.

Belinda y Nodal presumían su amor en las revistas del corazón

Christian Nodal ha sido la pareja de Belinda que se realizó tatuajes de la cantante a lo grande. El ídolo de regional mexicano se tatuó los ojos de Belinda en medio del pecho, además de marcarse la cara con la palabra 'Utopía', que es el nombre de uno de los discos de la cantante. Tras su rompimiento, el intérprete de 'Ya no somos ni seremos' borró las marcas en su piel.

'Nodeli' fueron la pareja del momento por dos años

Belinda aprovechó la separación de Nodal para irse a radicar a España y promocionar su serie de Netflix 'Bienvenidos a Edén' que acaba de estrenarse este viernes 6 de mayo. La actriz ha evitado hablar de su romance con Christian y se ha dedicado a darle la vuelta a la página en la Madre Patria.

Belinda triunfando en España

El que tal parece que no olvida el romance es Nodal, pues en una entrevista concedida a 'Despierta América' confesó que sigue hablando con Belinda:

La entrevistadora, sorprendida por la declaración del cantante, rápidamente reaccionó y le preguntó: "O sea que siguen hablando".

Al darse cuenta de la revelación, Nodal quiso rectificar y en otra declaración contradijo su primera afirmación:

"No hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida. No es un 'no' definitivo, pero tampoco es un 'sí' definitivo.