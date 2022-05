Antonio Banderas protagonizó esta película de vikingos que dejó pérdidas de 130 mdd a Disney; la puedes ver en Star Plus

A pesar de que Antonio Banderas tenía una carrera prolífica en la década de 1990 luego de que llegó a Hollywood y protagonizó filmes como Entrevista con el Vampiro (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles), Pistolero (Desperado) y La máscara del Zorro (The Mask of Zorro), esto no fue suficiente para asegurar el éxito de una película que estrenó en 1999 y habría dejado pérdidas por más de 130 millones de dólares, la cual puedes ahora en la plataforma de Star Plus.

La película 13 Guerreros (The 13th Warrior) contaba con un uno de los directores más reconocidos de la industria John McTiernan, quien tuvo bajo su cargo a un elenco de primera para hacer una de las películas de vikingos más emocionantes que se había visto hasta el momento; entre los nombres destacaban: Antonio Banderas, Vladimir Kulich, Dennis Storhøi, Clive Russell, Richard Bremmer, Tony Curran y Omar Sharif.

Sin embargo, una serie de problemas con el guión llevaron a que la producción se prolongara más de lo pensado y por si fuera poco también se tuvieron que hacer modificaciones de último momento. Esto conllevó a que la película tuviera ciertos tropiezos y que la historia no quedara como la había pensado originalmente Michael Crichton, quien incluso dirigió algunas de las escenas.

Al final, todo se complicó y una de las películas más esperadas fue duramente criticada y dejó una pérdida de más de 130 millones de dólares para Touchstone Pictures, propiedad de Disney.

La película protagonizada por Antonio Banderas está disponible en Star Plus. Foto: Archivo

¿De qué trata 13 Guerreros con Antonio Banderas?

El diplomático Ahmad ibn Fadlan (Antonio Banderas) es expulsado de su tierra tras una relación amorosa con la mujer de un importante hombre del califato. Como castigo, es enviado como embajador del califa ante los pueblos del norte, presumiblemente vikingos.

En el trayecto se une a un grupo de nórdicos que se dirigen a defender a un pueblo atacado por una supuesta criatura, la cual es "conjurada" por los wendols.

La inclusión de Ibn Fadlan en el grupo se debe a que una hechicera determina que han de acudir 13 guerreros a rescatar al pueblo, y que el combatiente número 13 debe ser extranjero.

Liderados por Bulywyf (Vladimir Kulich), la compañía se encamina al norte para combatir a los temibles atacantes del pueblo, que aprovechan la oscuridad de la noche para sus incursiones.

¿Vale la pena ver 13 Guerreros en Star Plus?

Si te gustan las películas de acción y llenas de peleas con escenas un tanto sangrientas, es probable que te agrade este largometraje protagonizado por Antonio Banderas.

Es considerada un filme de acción y aventuras, en el que se ve la evolución de un hombre y que hará todo lo necesario para sobrevivir y reencontrarse consigo mismo.

Está disponible en la plataforma vía streaming de Star Plus, la versión está remasterizada, por lo que el sonido es más nítido y las imágenes se ven mejor que la versión original.

