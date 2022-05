La película más INTRIGANTE que te hará pensar en tus recuerdos del pasado está en HBO Max; ¡Imperdible! |TRÁILER

Desde que las personas han pasado prolongadas estancias de encierro en casa tras la pandemia, los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la plataforma de streaming, HBO Max, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Lo que encontramos en HBO Max

En este sentido, los títulos que ofrece la plataforma que es propiedad de Warner Bros. Discovery sin duda ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta plataforma ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cine o en televisión.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Bajo este panorama, también es importante recordar que la plataforma de streaming trabaja constantemente en traer nuevos títulos de diversos géneros para así mantener entretenidos a personas de todas las edades.

SIGUE LEYENDO:

La película más INTENSA en Netflix que te hará pensar en lo que harías por salvar a tu familia |TRÁILER

¿De qué trata “Reminiscencia"?

En esta ocasión, te recomendamos la cinta “Reminiscencia”, la cual se encuentra dentro del amplio catálogo de HBO Max, misma que cuenta con las actuaciones de Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Daniel Wu, Angela Sarafyan, Marina de Tavira, Natalie Martinez, Teri Wyble, Sam Medina, Sue-Lynn Ansari, Mojean Aria, y Demi Castro.

“Reminiscencia”, sigue una historia de ciencia ficción y romance sobre la vida de Nick Bannister, un investigador privado que se dedica a indagar en el estudio del pasado, por lo que ayuda a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos.

Sin embargo, su vida cambia radicalmente luego de que aparece Mae en su vida, quien acude con él para encontrar un objeto perdido en el pasado, donde encuentra una violenta conspiración que cambiará su percepción del tiempo-espacio.

SIGUE LEYENDO:

5 películas de ESTRENO en Netflix para ver la primera semana de MAYO; todas son conmovedoras e intensas

La SERIE más esperada en Netflix que habla sobre la historia REAL del "Síndrome de Estocolmo"; la ves en un día |TRÁILER